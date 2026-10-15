Faenza, 30mila euro per nuove fermate bus e pensiline: interventi in città e nel forese

Nuove piazzole d’attesa, pensiline con sedute e fermate adeguate per garantire una maggiore accessibilità: il Comune di Faenza ha stanziato 30mila euro per ammodernare e mettere in sicurezza alcune infrastrutture del trasporto pubblico locale, rispondendo alle segnalazioni di cittadini e utenti. I lavori interessano diversi punti della città e del forese, da Borgo alla zona della stazione ferroviaria di Granarolo Faentino, fino alle fermate di alcune linee urbane ed extraurbane.

In questi giorni gli operai della ditta incaricata sono impegnati nella realizzazione delle piazzole d’attesa. Successivamente saranno installate le pensiline, alcune delle quali dotate di sedute integrate. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, il comfort durante l’attesa, il decoro e l’accessibilità delle fermate.

Nel quartiere Borgo, all’interno del parcheggio vicino al centro commerciale Coop, sarà installata una nuova pensilina a servizio della linea C del GreenGo Bus. A Granarolo Faentino, nella zona della stazione ferroviaria, è prevista invece la realizzazione di una nuova fermata con pensilina per la linea 177.

Gli interventi riguarderanno anche la linea 52: saranno riqualificate la fermata nei pressi dell’ingresso del CNR, in via Granarolo, e quella sul lato opposto, all’altezza dello stabilimento Cisa e del bar Mokador, dove verrà installata un’ulteriore pensilina.

In via Fornarina, infine, la fermata della linea 51 vicino alla farmacia sarà completamente adeguata alle normative per garantirne la fruibilità da parte delle persone con disabilità.

«Accogliendo le istanze di cittadini e utenti, stiamo portando avanti una serie di interventi infrastrutturali per rendere l’attesa del bus più sicura, confortevole e accessibile a tutti», sottolinea l’assessore alla Mobilità Luca Ortolani.

Il cronoprogramma, aggiunge l’assessore, prevede il completamento dell’installazione delle pensiline prima dell’arrivo della stagione invernale, in modo da assicurare strutture coperte e riparate dalle intemperie.