Faenza, “I fiori di Giovanna” è Bottega Storica: una storia di famiglia iniziata nel 1950

Oltre settant’anni di attività, passione per fiori e piante e un’insegna che racconta le radici di un’impresa familiare. “I fiori di Giovanna”, negozio di viale Marconi a Faenza, ha ricevuto il riconoscimento di Bottega Storica dell’Emilia-Romagna. A consegnare la targa al titolare Danilo Lama è stato il sindaco Massimo Isola, alla presenza di Giovanna Todeschini, presidente di Confesercenti Faenza-Lugo, e di Chiara Venturi, direttrice dell’associazione.

La storia del negozio comincia nel 1950, quando Evandro Lama ottenne la licenza comunale per la vendita al minuto di fiori. In quegli stessi anni, la moglie Giovanna Visani si dedicava alla vendita ambulante di piante e sementi coltivate nell’orto di famiglia. Da questa prima esperienza prese forma un’attività destinata a crescere e a diventare un punto di riferimento commerciale legato alla storia della città.

Alla fine degli anni Cinquanta, il negozio si ampliò con l’apertura di nuovi spazi nei locali adiacenti. Con il passare del tempo, la gestione fu affidata al figlio Danilo Lama, attuale titolare, che ha conservato l’insegna “I fiori di Giovanna”, mantenendo vivo il ricordo delle origini familiari dell’attività.

Il riconoscimento e il valore delle botteghe storiche

Durante la consegna della targa, il sindaco Massimo Isola ha sottolineato il valore del percorso imprenditoriale della famiglia Lama e il ruolo delle attività storiche nella vita cittadina.

«Con la consegna di questo riconoscimento a Danilo Lama e alla sua famiglia, celebriamo non solo un traguardo importante per l’attività “I fiori di Giovanna”, ma rendiamo omaggio a oltre settant’anni di storia, lavoro e passione radicati nel cuore di Faenza. Le Botteghe Storiche rappresentano un patrimonio importante per la nostra comunità: sono luoghi di memoria, di cultura e di relazione che mantengono vivo e vivace il tessuto economico e sociale della città. Un sentito ringraziamento a Danilo e a chi lo ha preceduto per aver saputo custodire e valorizzare questo prezioso legame familiare e per la municipalità».