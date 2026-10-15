Faenza, la Polizia di Stato incontra gli studenti del San Rocco per parlare di legalità

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il rispetto delle regole e l’uso consapevole di internet sono stati al centro dell’incontro che si è svolto il 14 ottobre all’istituto scolastico San Rocco di Faenza, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno incontrato gli studenti nell’ambito delle attività di educazione alla legalità promosse nelle scuole della provincia di Ravenna.

All’iniziativa hanno partecipato i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Faenza e della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Ravenna. Gli incontri sono organizzati dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Istituto scolastico provinciale e coinvolgono gli istituti del territorio ravennate.

Durante la mattinata sono stati affrontati i temi del rispetto delle regole e delle leggi, del bullismo e del cyberbullismo e dell’utilizzo consapevole della rete. Stimolati dagli agenti e dai propri docenti, gli studenti hanno partecipato al confronto ponendo domande ed esprimendo considerazioni sugli argomenti trattati.

Al termine dell’incontro, il dirigente scolastico e le insegnanti hanno ringraziato la Polizia di Stato per l’iniziativa, invitando gli agenti a partecipare a future occasioni di confronto sui temi della legalità.