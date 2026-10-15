FDI, Forza Italia e Viva Ravenna presenteranno a Palazzo Merlato il loro pacchetto sicurezza “contro la criminalità in aumento”

Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi consiglieri di Fratelli d’Italia a Ravenna annunciano la presentazione di un pacchetto sicurezza a Palazzo Merlato partendo dal fatto che Il Sole 24 Ore mette Ravenna al 16° posto su 106 province italiane, con un peggioramento di sei posizioni rispetto al 2025, nella sua classifica delle province meno sicure.

Secondo Fratelli d’Italia l’Amministrazione comunale non fa abbastanza per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza. “Negli ultimi tempi siamo passati dalla minimizzazione del problema, liquidato come semplice “percezione di insicurezza”, allo scaricabarile sul Governo, accusato di non garantire organici sufficienti alle Forze dell’Ordine, – affermano Grandi e Zaffagnini – le responsabilità politiche però non possono esaurirsi in una polemica istituzionale, né la sicurezza diventare terreno di scontro senza che dal confronto (ammesso sia possibile) seguano azioni concrete.”

“A Ravenna si contano ormai oltre 300 telecamere, concentrate per circa l’80% nel centro storico, mentre sono stati effettuati investimenti per la videosorveglianza e si è discusso del rafforzamento dei contingenti di Polizia di Stato e Carabinieri eppure la posizione della nostra provincia nella classifica della criminalità continua a peggiorare. È evidente che non basta elencare gli strumenti disponibili e talvolta neppure porli in atto, magari in maniera disarticolata, occorre capire come utilizzarli al meglio e soprattutto in quale maniera integrarli in una strategia complessiva. – continuano – Proprio per dare risposte concrete a questa situazione alcune settimane fa Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna hanno presentato pubblicamente il proprio “Pacchetto Sicurezza”, ma oggi alla luce di questi dati compiamo un ulteriore passo portando quelle proposte all’attenzione del Consiglio comunale, affinché si apra finalmente un confronto istituzionale serio e l’Amministrazione si esprima finalmente nel merito.”