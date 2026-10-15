Federconsumatori Emilia Romagna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini: “Start Romagna lascia a piedi gli utenti!”

Federconsumatori ha appreso con grande sorpresa e disappunto dalla stampa la notizia riguardante una possibile riduzione delle corse del trasporto pubblico locale da parte di Start Romagna, società che gestisce il servizio nei territori di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena, a fronte dell’aumento dei costi del carburante.

Il Presidente Andrea Corsini ha annunciato ieri senza troppi giri di parole, che procederà già dai primi mesi del 2027 alla riduzione del servizio di trasporto pubblico a fronte del crescente aumento dei costi dovuti all’aumento del carburante. Si tratta di una decisione grave ed estrema. Per gli utenti al danno si aggiunge la beffa, visto che nel giugno scorso si sono visti aumentare il costo del biglietto del 33%, una percentuale che si commenta da sola.

Pur comprendendo le difficoltà legate all’aumento dei costi di gestione Federconsumatori ritiene questa decisione profondamente sbagliata e ne denuncia l’assoluta unilateralità, infatti Start si è ben guardata, ancora una volta, di informare e sottoporre il problema al Comitato Consuntivo Utenti che rappresenta gli interessi degli utenti ora lesi in modo del tutto inaccettabile.

Federconsumatori chiede un incontro urgente con i vertici di Start Romagna, con l’Agenzia della Mobilità Romagnola (espressione dei Comuni) e con la Regione Emilia Romagna. In una fase così delicata per le cittadine e i cittadini colpiti dal caro carburanti e dal caro vita il trasporto pubblico rappresenta un servizio fondamentale per le nostre comunità e crediamo che l’obiettivo condiviso debba essere quello di sostenerne la crescita, migliorandone progressivamente qualità, accessibilità e diffusione sul territorio. Investire nella mobilità collettiva significa offrire una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile privata, contribuendo

alla tutela dell’ambiente e alla riduzione del traffico.

Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a un generale degrado dei servizi pubblici ma che scelte di questo tipo si verifichino in Emilia Romagna deve fare scattare un forte campanello d’allarme che non può essere ignorato. Federconsumatori auspica quindi che prima di procedere ad eventuali interventi di rimodulazione del servizio, si apra un confronto serio volto ad individuare soluzioni che non penalizzino i cittadini/utenti.