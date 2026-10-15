Il Prefetto di Ravenna riceve in visita il Comandante della “Amerigo Vespucci”

Il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha ricevuto nella mattinata di ieri, 14 ottobre, presso il Palazzo del Governo il Capitano di Vascello Nicasio Falica, Comandante della Nave Scuola Amerigo Vespucci – il veliero di 101 metri è in questi giorni a Ravenna – accompagnato dal Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, Maurizio Tattoli.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, ha offerto l’occasione per sottolineare il legame indissolubile tra la città di Ravenna, antico porto e snodo strategico dell’Adriatico, e le tradizioni marinare del nostro Paese.

Il Prefetto ha espresso al Comandante Falica il più vivo apprezzamento ed orgoglio per la presenza della Nave Scuola nel territorio ravennate, evidenziando come l’Amerigo Vespucci rappresenti uno dei più alti simboli dell’identità nazionale: custode di tradizioni secolari e ambasciatrice d’eccellenza, la nave incarna il prestigio dell’Italia in campo internazionale, portando con fierezza nei mari di tutto il mondo – reduce tra l’altro dal grande Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026 – i valori di professionalità, cultura, solidarietà e diplomazia che contraddistinguono il nostro Paese.