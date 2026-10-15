Il Terzo Mondo ODV distribuisce materiale scolastico a favore di oltre 50 bambini vulnerabili del villaggio di Houndé

Alla presenza delle autorità, si è svolta questa mattina 15 ottobre a Houndé, nella provincia del Tuy (Burkina Faso), la seconda edizione della distribuzione di materiale scolastico a favore di oltre 50 bambini vulnerabili del villaggio.

L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “No Future Without Solidarity” promosso dall’associazione di volontariato “Il Terzo Mondo ODV” e presieduta da Charles Tchameni Tchienga, è stata organizzata dall’associazione “Djigitougou Yeleen”, presieduta da Salimata Kani – partner locale dell’ODV “Il Terzo Mondo”.

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari e ai benefattori dello “Sportello del Sorriso” di Ravenna, la presidente Salimata Kani ha voluto sottolineare, a nome delle famiglie indigenti di Houndé, l’importanza fondamentale del progetto “No Future Without Solidarity”, evidenziando l’impatto positivo dell’iniziativa sull’istruzione dei bambini, motivo di grande soddisfazione per i loro genitori e per l’intero villaggio Houndé.