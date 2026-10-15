Il Verde Mercato si veste d’autunno e torna a Cervia con I fiori per la Pace

Veste i toni dell’autunno il tradizionale appuntamento Verde Mercato che chiude il programma di Cervia Città Giardino. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna a Cervia Verde Mercato – I fiori per la Pace, con un messaggio che unisce alla bellezza della natura l’auspicio per un mondo pacificato.

Workshop, incontri con esperti di botanica, laboratori, artigianato, spettacoli e il mercatino di piante riempiono le due giornate tra piazza Garibaldi, piazzetta Pisacane, corso Mazzini e viale Roma.

L’edizione autunnale trasformerà infatti il centro storico in un giardino ispirato ai toni e ai profumi dell’autunno, proponendo un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli. Accanto alla mostra mercato di piante e fiori, presente in entrambe le giornate dalle 10 del mattino, verranno allestiti banchi dedicati all’artigianato, al benessere, all’erboristeria e ai sapori di stagione. E poi, ci saranno tante occasioni per sperimentare e imparare, scoprire e degustare.

Si potrà partecipare a laboratori, come quello di Stampe romagnole su tela o impegnarsi nell’arte origami con Le 1000 gru di Hiroshima – la storia di Sadako. Oppure si potrà andare alla scoperta del mondo delle api e degustare il loro prezioso miele. Ci sarà, poi, l’occasione di conoscere e assaggiare la mela della Salina di Cervia, croccante e profumata. Questo importante presidio del territorio, infatti, sarà protagonista di una serie di iniziative gastronomiche e culturali, fra cui lo show cooking Germogli d’autunno a cura dello Chef Marco Frassante.

Fra le occasioni golose, anche l’aperi-flowers organizzato per la sera di sabato con i locali del centro.

Animazione e divertimento assicurati anche per i più piccoli con letture a tema, laboratori sugli insetti e sui “Mostri d’Arte”, giochi di una volta tutti da scoprire.

Fra gli appuntamenti da non perdere, sabato 17 ottobre alle ore 17 in piazzetta Pisacane, la presentazione del libro “Le signore del paesaggio – Storie di donne scrittrici e viaggiatrici tra Ottocento e Novecento”, in cui Elena Macellari tratteggia dieci figure femminili fuori dall’ordinario, accomunate dall’amore per la natura e da uno spirito anticonformista. Accanto all’autrice interverrà Cesare Zavatta, assessore del Comune di Cervia con deleghe alla sostenibilità ambientale, al verde, a Cervia Città Giardino e alla Pace.

Come suggerisce il titolo “I fiori per la Pace”, scelto per questa edizione, l’iniziativa è inserita nel programma della seconda edizione del Festival “Voci per la Pace. Percorso nei valori di comunità”, organizzato dal Comune di Cervia, che anche quest’anno ha voluto dedicare il mese di ottobre alla Pace, con un ricco e variegato calendario di appuntamenti.

Con Verde Mercato in versione autunnale cala il sipario sulla 54ª edizione di Cervia Città Giardino, che anche quest’anno ha dato vita a una mostra floreale all’aria aperta, allestendo, grazie all’opera creativa di 60 delegazioni di giardinieri, il look floreale di giardini e spazi verdi nelle quattro località del comune di Cervia.