In quaranta a processo per un uso “fuori norma” di Villa Marina a Marina di Ravenna

Una quarantina tra proprietari, ex presidenti e l’attuale presidente della società di gestione Colonia Srl di Villa Marina, la residenza turistico-alberghiera (RTA) di Marina di Ravenna, nata dalla ristrutturazione della colonia del 1934, sono a processo, accusati di aver fatto un uso residenziale esclusivo dei rispettivi appartamenti, oltre i limiti imposti dal periodo di riserva individuale. Insomma, l’accusa è di avere fatto del luogo una residenza quasi permanente mentre a Villa Marina avrebbero dovuto trascorrere solo un mese l’anno.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna oggi in edicola.

La contestazione del reato è nata da un sopralluogo a Villa Marina, effettuato il 2 maggio 2022 dagli agenti della Polizia locale di Ravenna che avevano riscontrato irregolarità nella gestione e nell’utilizzo della struttura ricettiva. Irregolarità che avevano portato la Procura di Ravenna ad aprire un fascicolo sfociato nell’emissione, il 13 febbraio 2024, del decreto penale di condanna da parte del gip Corrado Schiaretti, per 88 persone. L’ex presidente di Colonia Srl e decine di proprietari sono stati condannati a pagare un’ammenda di mille euro, mentre per altri l’ammenda è stata di 1.500 euro.