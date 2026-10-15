Inchiesta Mani d’oro, un centinaio di lavoratori Secom senza gli stipendi di settembre: «Rosetti Marino si faccia carico dei pagamenti»

Un centinaio di lavoratori coinvolti nelle conseguenze dell’inchiesta “Mani d’oro”, la richiesta di recuperare le retribuzioni non pagate e l’incertezza sul futuro occupazionale. Sono questi i temi al centro dell’assemblea sindacale che si è svolta nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre nel piazzale antistante la sede di Secom Service, con la partecipazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali di categoria.

I dipendenti devono ancora ricevere lo stipendio di settembre e le retribuzioni relative ai primi giorni di ottobre. I sindacati puntano a ottenere il pagamento delle somme dovute attraverso il coinvolgimento di Rosetti Marino, committente per le attività svolte in cantiere, e chiedono che venga valutata anche la possibilità di garantire continuità occupazionale a chi lavorava per le commesse dell’azienda.

La situazione è resa più complessa dal blocco dei conti correnti di Secom Service, che, secondo quanto riferito durante l’incontro sindacale, risale a circa una settimana fa. «Noi chiediamo comunque a Rosetti Marino che si faccia carico delle retribuzioni dei lavoratori di Secom, a prescindere dai loro rapporti commerciali tra committente e appaltatrice», ha spiegato Andrea Mingozzi segretario generale Fiom Cgil Ravenna. La richiesta, ha aggiunto, sarà avanzata «al più presto», entro venerdì o, al massimo, lunedì.

La posizione dei sindacati si basa sul principio della responsabilità solidale del committente per le retribuzioni non corrisposte dall’impresa appaltatrice. L’obiettivo immediato è quindi ottenere gli stipendi arretrati, mentre resta aperta la questione del futuro delle persone coinvolte, alcune delle quali lavorano nei cantieri legati a Rosetti Marino da molti anni.

Un passaggio importante è previsto per martedì 20 ottobre, quando Fim, Fiom e Uilm incontreranno Rosetti Marino per una riunione già programmata su altri temi aziendali. Dopo l’emergere della vicenda Secom, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di aggiornare l’ordine del giorno per affrontare anche l’urgenza delle retribuzioni non pagate.

I sindacati intendono attendere la risposta dell’azienda prima di decidere eventuali iniziative. Se non dovessero arrivare risposte soddisfacenti, potrebbe essere organizzata una mobilitazione, per dare maggiore visibilità ai lavoratori. Durante l’assemblea sono state indicate alcune date della prossima settimana, ma la decisione resta subordinata all’esito dell’interlocuzione con l’azienda.

L’ipotesi discussa è quella di rendere visibile la protesta con striscioni e bandiere sindacali, per rivendicare il pagamento di quanto dovuto e coinvolgere anche l’opinione pubblica e i lavoratori della stessa Rosetti Marino.

I lavoratori sanno che si tratta di “una battaglia molto difficile”, come hanno ribadito più volte. Il primo obiettivo, ha ribadito Mingozzi , è far arrivare «lo stipendio di settembre, quei due o tre giorni di ottobre il prima possibile», pur senza poter indicare al momento una tempistica certa.

Accanto agli arretrati, i sindacati chiedono di capire se sia possibile garantire una prosecuzione del lavoro alle persone che lo desiderano, anche attraverso un eventuale reinserimento direttamente da parte del committente. Una parte dei dipendenti opera infatti per le commesse di Rosetti Marino da 20 o 25 anni, mentre altri sono entrati più recentemente. Secondo il sindacato, la diversa anzianità lavorativa e la composizione del gruppo rendono la situazione particolarmente delicata.

«Il timore è che sia la punta dell’iceberg»

L’inchiesta “Mani d’oro” ha riportato l’attenzione anche sull’organizzazione degli appalti e sulle condizioni contrattuali dei lavoratori. Secondo Mingozzi, se gli aspetti finanziari dell’indagine erano sconosciuti, le criticità legate alla possibile illecita interposizione di manodopera non sono del tutto nuove per il sindacato.

Il timore è che quanto emerso non sia un episodio isolato. «Ci auguriamo di non essere davanti alla classica punta dell’iceberg – commentano dal sindacato -. Saranno gli accertamenti della magistratura a chiarire le responsabilità”.

Mingozzi ha ribadito ai lavoratori: “la priorità immediata resta ottenere le retribuzioni arretrate; parallelamente, la vertenza dovrà affrontare il tema della continuità occupazionale e delle condizioni di lavoro all’interno del sistema degli appalti”.