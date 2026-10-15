“La Zabariona ritrovata” di Andrea Casadio, la vera storia dell’ostessa più famosa di Romagna

“LA ZABARIONA RITROVATA. La vera identità e la vera storia dell’ostessa più famosa di Romagna e della sua locanda” è un pregevole lavoro di Andrea Casadio /edito da Il Ponte Vecchio) sostenuto e accompagnato dall’autorevole saggio introduttivo di Eraldo Baldini su “La Romagna delle osterie”.

La Zabariona, chi era costei? Parliamo della mitica ostessa della Ravenna ottocentesca, una delle presenze più iconiche fra quelle che popolano i Sonetti Romagnoli di Olindo Guerrini. La sua figura giunonica, sonnecchiante fra i fumi dell’osteria, si è depositata nell’immaginario collettivo come una delle espressioni più emblematiche di una Ravenna d’antan, verace e materica, vernacolare e popolare.

Tanto in profondità che nel Novecento si affacciò la curiosità di saperne di più: chi si nascondeva dietro quel soprannome? In che misura le informazioni riportate da Guerrini (a partire dalle circostanze della morte) affermavano il vero? Una risposta fu tentata con la pubblicazione nel 1965, sulla rivista «La Piê», di un articolo in cui si riteneva di riconoscere la Zabariona nella persona di Rosa Betti, moglie del pescivendolo Giuseppe Venturi detto “Zabarione”. Da allora tale identificazione è stata accettata e ribadita in tutti gli interventi dedicati alla celebre ostessa. Tuttavia, nella sua pur meritoria operazione, l’autore dell’articolo fu messo fuori strada da determinanti malintesi.