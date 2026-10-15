Teatro|
Nell’ambito della rassegna “Acqua” a Bagnara la cena-spettacolo “Trent’anni di grano” delle Ariette
Fino al 19 novembre 2026 nove appuntamenti per riflettere sul tema del cambiamento climatico sono organizzati nei nove Comuni della Bassa Romagna. Si tratta di ACQUA – la rassegna promossa da ATER Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – che a Bagnara di Romagna venerdì 16 e sabato 17 ottobre propone la cena-spettacolo Trent’anni di grano. Autobiografia di un campo.
All’Auditorium parrocchiale (piazza IV Novembre, 1 ore 20, prenotazione obbligatoria) è in programma Trent’anni di grano un evento per 40 persone, una produzione del Teatro delle Ariette, che così la descrivono: “Paola e io siamo sposati dal 18 giugno 1989 e da allora viviamo in campagna, alle Ariette, un piccolo podere sulle colline a sud-ovest di Bologna, in Valsamoggia. Siamo attori e contadini. Coltiviamo la terra, il grano e lo trasformiamo in pane. Non per venderlo, ma per mangiarlo ogni giorno e condividerlo con gli spettatori che incontriamo durante i nostri spettacoli. Forse per questo ci hanno proposto di creare un nuovo spettacolo per Matera 2019 ispirato ai pani del Mediterraneo. E noi abbiamo deciso di scrivere un diario di vita quotidiana nel corso dell’estate 2019 (dal 18 giugno al 21 settembre), la trentesima estate vissuta alle Ariette, per raccontare attraverso il grano il nostro presente. Raccontare il presente con le sue contraddizioni, le intolleranze non solo alimentari, il rapporto con la terra, gli animali, le piante”.
Trent’anni di grano. Autobiografia di un campo: quaranta spettatori seduti attorno a un grande tavolo basso a forma di U. Al centro, seduti a terra su un pavimento coperto di chicchi di grano, i protagonisti preparano le tigelle e leggono le parole del diario. Tre mesi di diario, trent’anni di vita. Forse uno spettacolo. Forse una veglia, come nelle notti d’estate, sotto le stelle.
La capienza è limitata, prenotazione obbligatoria via telefono e WhatsApp 3332424482 o via e-mail acqua@ater.emr.it.
INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA – Prenotazioni e vendita biglietti / Biglietto unico 5€ / Presso la biglietteria del luogo dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione e online su www.vivaticket.it