Occupazione all’Itis di Ravenna: «Più fondi alla scuola, meno alle armi». Protesta pronta ad espandersi ad altri istituti

L’occupazione è iniziata nella mattinata di giovedì 15 ottobre e l’obiettivo è proseguire fino a sabato. All’Itis Nullo Baldini di Ravenna gli studenti hanno deciso di sospendere le lezioni ordinarie per dare spazio a una mobilitazione che intreccia le questioni della scuola con temi nazionali, dalla riforma degli istituti tecnici agli investimenti pubblici, con la richiesta di destinare più risorse all’istruzione e meno agli armamenti. In programma anche momenti di confronto, attività culturali e incontri con ospiti esterni.

La protesta ravennate si inserisce in una mobilitazione più ampia che sta coinvolgendo gli studenti in diverse città italiane ed europee. Nel territorio provinciale, oltre al Nullo Baldini, è occupato anche il liceo Torricelli di Faenza, mentre i promotori sperano che l’iniziativa possa coinvolgere altre scuole superiori della provincia.

Secondo le stime dei ragazzi, nella mattinata di giovedì all’Itis si sono radunati un centinaio di studenti su una popolazione scolastica che, secondo i dati riferiti durante l’intervista, si attesta sui 1200-1300 iscritti, quindi poco meno del 10%, una fetta importante di popolazione studentesca. Il numero delle presenze è destinato a variare nel corso delle giornate, anche per le difficoltà organizzative legate agli spostamenti di chi arriva da fuori Ravenna e alla necessità di alternarsi nella partecipazione.

A spiegare le ragioni della protesta è uno studente del quarto anno, che ha avuto un ruolo importante nell’organizzazione dell’occupazione insieme all’Opposizione studentesca d’alternativa (Osa). Il coordinamento, sottolinea, è composto da ragazzi con sensibilità differenti, uniti dalla volontà di portare all’attenzione della scuola e della città una serie di rivendicazioni.

«Il nostro obiettivo è fare in modo che gli studenti in tutta la città possano vedere attraverso l’occupazione che c’è in questo momento che questo è un mezzo legittimo e funzionale per far sentire la propria voce», spiega lo studente. La mobilitazione, aggiunge, non vuole limitarsi alla comunità del Nullo Baldini, ma diventare un’occasione per costruire relazioni e iniziative condivise con gli studenti degli altri istituti.

Uno dei temi centrali della protesta è la riforma degli istituti tecnici, contestata dai ragazzi per le conseguenze che potrebbe avere sull’organizzazione dei percorsi scolastici e sul rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Secondo gli studenti, le modifiche rischiano di anticipare scelte troppo impegnative per ragazzi ancora giovani e di ridurre lo spazio della formazione generale, attribuendo un peso eccessivo alle esigenze delle aziende.

«La scuola che deve formare», è il principio rivendicato durante l’intervista. Il legame con le imprese del territorio viene riconosciuto come importante, soprattutto per un istituto tecnico, ma secondo i promotori non dovrebbe tradursi in una delega della formazione ai soggetti privati. Nel confronto è emersa anche la necessità di distinguere la riforma generale degli istituti tecnici dal percorso sperimentale del modello 4+2, che prevede quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni di formazione negli Its Academy. Secondo gli studenti, la sovrapposizione tra i due percorsi rischia di generare confusione tra le famiglie, chiamate a scegliere un indirizzo sulla base di un programma che potrebbe poi cambiare.

Le critiche riguardano anche le possibili ricadute sull’occupazione e sull’organizzazione scolastica. La riduzione di un anno del percorso, sostengono i ragazzi, potrebbe comportare nel tempo una diminuzione delle classi e delle cattedre, con conseguenze per il personale docente. Un rischio che gli studenti collegano a una questione più ampia: il progressivo indebolimento dei servizi educativi a fronte di maggiori risorse destinate ad altri settori.

È proprio il rapporto tra scuola, spesa pubblica e politiche internazionali a costituire un altro asse della protesta. I promotori chiedono maggiori investimenti nell’istruzione e contestano l’aumento delle risorse destinate al comparto militare, ritenendo che le scelte di bilancio abbiano conseguenze dirette anche sulla vita quotidiana degli studenti.

Nel corso dell’intervista, gli studenti hanno indicato in 13 miliardi di euro la cifra che, secondo le rivendicazioni portate avanti a livello nazionale, dovrebbe essere destinata alla scuola. Tra le questioni richiamate ci sono l’adeguamento degli edifici, il miglioramento delle condizioni delle aule e la necessità di affrontare le temperature sempre più elevate nei mesi caldi.

Il tema delle risorse si intreccia con problemi concreti che gli studenti hanno segnalato anche all’interno del Nullo Baldini: dalla presenza di muffa in alcune aule alle condizioni di parti dell’edificio, fino al caldo durante le lezioni e gli esami di fine anno.

Sul fronte degli interventi strutturali, il dirigente scolastico dell’Itis, prof. Antonio Grimaldi, che è sceso in mezzo ai suoi studenti e condivide fondamentalmente tante delle ragioni della protesta, ha spiegato che alcuni lavori sono già programmati per le vacanze di Natale, quando sarà possibile intervenire senza interferire con le lezioni. In particolare, sono previsti lavori di sistemazione e imbiancatura del corridoio che conduce ai laboratori di logistica. Il dirigente ha inoltre ricordato che le opere di competenza dell’edificio vengono segnalate alla Provincia, che deve programmare gli interventi in base alle risorse disponibili.

La protesta affronta anche questioni che vanno oltre la scuola, come il caro vita e le conseguenze dei conflitti internazionali. Per gli studenti dell’Itis, l’aumento dei prezzi dei componenti elettronici e tecnologici è particolarmente significativo, perché riguarda direttamente diversi indirizzi di studio. I ragazzi collegano inoltre l’aumento del costo della vita alla difficoltà delle famiglie di sostenere le spese scolastiche e i contributi volontari richiesti dagli istituti.

Tra le iniziative previste durante l’occupazione c’è un incontro con la giornalista Linda Maggiori, dedicato al tema del traffico di armi nel porto di Ravenna. Un appuntamento che si lega alla mobilitazione contro il riarmo e alle iniziative di protesta annunciate per le prossime settimane. Il programma comprende anche un cineforum, con la proiezione di film come L’odio, American History X e Schindler’s List, oltre a momenti di confronto tra studenti.

È previsto inoltre un contro-orientamento universitario, un’attività organizzata dagli stessi studenti per offrire informazioni sui percorsi universitari, sulle tasse, sugli spazi e sull’esperienza quotidiana negli atenei. L’intenzione è affiancare alle attività culturali occasioni di socialità e confronto, coinvolgendo anche ragazzi provenienti da altre scuole della città.

La scelta di limitare per ora l’occupazione a tre giornate risponde, spiegano i promotori, alla volontà di dare visibilità alle rivendicazioni senza interrompere troppo a lungo il percorso scolastico. L’obiettivo è anche far conoscere uno strumento di protesta che, secondo gli organizzatori, è poco praticato dalle nuove generazioni a Ravenna.