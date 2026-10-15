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“Per non morire di gioco d’azzardo”. Un incontro promosso dall’Associazione Arci Pereira

15 ottobre 2026 | 08:05
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di Redazione

Redazione

“Per non morire di gioco d’azzardo”. Un incontro promosso dall&#8217;Associazione Arci Pereira

L’Associazione Arci Pereira propone venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso la sede in via S. Mama, l’incontro “Per non morire di gioco d’azzardo”.

Parteciperanno all’incontro una rappresentanza dell’Associazione Giocatori Anonimi di Bologna e Ravenna, Eleonora Faccani dello Sportello ESC Ravenna, Giancarlo Melandri coordinatore regionale SOS Impresa, Chiara Pracucci psicoterapeuta, Stefano Vaccari deputato PD, che presenterà il suo libro “Non è un gioco, è azzardo”, e Fabrizio Varesco per l’Associazione Pereira.

 