“Per non morire di gioco d’azzardo”. Un incontro promosso dall’Associazione Arci Pereira

Parteciperanno all’incontro una rappresentanza dell’Associazione Giocatori Anonimi di Bologna e Ravenna, Eleonora Faccani dello Sportello ESC Ravenna, Giancarlo Melandri coordinatore regionale SOS Impresa, Chiara Pracucci psicoterapeuta, Stefano Vaccari deputato PD, che presenterà il suo libro “Non è un gioco, è azzardo”, e Fabrizio Varesco per l’Associazione Pereira.