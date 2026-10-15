Pesca e acquacoltura, due nuovi bandi da 300mila euro per sostenere le imprese della costa romagnola

Le risorse messe a disposizione dal FLAG-GALPA Costa dell’Emilia-Romagna serviranno a finanziare progetti legati al turismo e alla diversificazione delle attività del settore ittico. Contributi a fondo perduto del 50%, domande entro il 20 gennaio 2027.

Nuove opportunità di finanziamento per le imprese della pesca e dell’acquacoltura lungo la costa emiliano-romagnola. Il FLAG-GALPA Costa dell’Emilia-Romagna ha aperto due bandi, per un totale di 300mila euro, destinati a sostenere la diversificazione delle attività economiche del settore ittico, favorendo la creazione di nuove fonti di reddito e la valorizzazione delle competenze professionali degli operatori.

Le misure rientrano nella Strategia di Sviluppo Locale finanziata dal Programma FEAMPA 2021-2027 e si rivolgono a due differenti categorie di beneficiari, con l’obiettivo comune di rafforzare la competitività delle imprese e offrire nuove prospettive economiche alle comunità costiere.

Il primo bando, denominato Azione 3.B.1 “Pescaturismo e Ittiturismo”, è rivolto alle imprese della pesca professionale, comprese quelle operanti nelle acque interne, e ai pescatori della Piccola Pesca Costiera (PPC), purché in attività al momento della presentazione della domanda.

I finanziamenti potranno essere utilizzati per avviare o potenziare servizi complementari all’attività principale, come il pescaturismo, l’ittiturismo, la ristorazione, il turismo legato alla pesca sportiva e le iniziative educative dedicate alla cultura marinara. Sono inoltre previsti interventi per lo sviluppo di servizi ambientali collegati al settore ittico.

Per questa misura sono disponibili 150mila euro, con contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, a fronte di investimenti compresi tra 10mila e 75mila euro.

La seconda opportunità riguarda invece l’Azione 3.B.2 “Acquiturismo”, riservata esclusivamente alle imprese acquicole. In questo caso l’obiettivo è favorire lo sviluppo di attività integrative rispetto all’allevamento ittico, con particolare attenzione alla creazione di nuove opportunità lavorative e di reddito per i componenti delle famiglie degli operatori, soprattutto giovani e donne.

Tra gli interventi finanziabili figurano servizi di ospitalità turistica, sia a terra sia a bordo delle imbarcazioni utilizzate a servizio degli impianti, attività didattiche, iniziative gastronomiche e proposte sportive e ricreative legate all’ambiente acquatico.

Anche per questo bando lo stanziamento ammonta a 150mila euro, con una copertura a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili e investimenti finanziabili compresi tra 10mila e 75mila euro.

Entrambe le misure fanno riferimento all’Operazione 12 del programma, dedicata alle attività di diversificazione delle imprese, e puntano a rendere il settore ittico meno dipendente dalle sole attività produttive tradizionali, favorendo lo sviluppo di servizi turistici, culturali e ricreativi.

L’iniziativa interessa un’ampia porzione della costa regionale, coinvolgendo i territori comunali di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 17 del 20 gennaio 2027. I testi integrali dei bandi, i requisiti di accesso e la modulistica necessaria sono consultabili sul sito www.flag-costaemiliaromagna.it.

I due interventi sono realizzati nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG-GALPA Costa dell’Emilia-Romagna, con il sostegno dell’Unione Europea, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, della Regione Emilia-Romagna e del FEAMPA 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.