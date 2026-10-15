Ravenna, boom di prenotazioni per le Sale Superiori della Classense: presto nuove visite

Tutto esaurito per le visite straordinarie alle Sale Superiori della Biblioteca Classense di Ravenna, in programma sabato 17 ottobre nell’ambito della Notte d’Oro. Le prenotazioni si sono esaurite rapidamente anche dopo l’aggiunta di due ulteriori appuntamenti nella stessa giornata. La biblioteca annuncia quindi nuove occasioni di visita, le cui date saranno comunicate attraverso i canali istituzionali.

La risposta del pubblico conferma l’interesse per uno degli spazi storici e architettonici più preziosi della Classense, tornato accessibile grazie a un programma di interventi di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione. L’iniziativa rientra nel progetto “Classense inedita”, pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta di ambienti e collezioni che raccontano secoli di storia cittadina.

«La riapertura delle Sale Superiori è un risultato importante per Ravenna, frutto di un programma di interventi che ha permesso di recuperare e rendere nuovamente accessibili spazi di grande valore storico e artistico. La risposta registrata dalle prenotazioni dimostra quanto la valorizzazione del patrimonio culturale possa suscitare curiosità e partecipazione. Continueremo a investire perché luoghi come la Classense siano sempre più conosciuti e vissuti dalla comunità», dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia.

Soddisfazione anche da parte della direttrice della Biblioteca Classense, Silvia Masi: «La grande risposta del pubblico ci fa particolarmente piacere e conferma l’interesse per il patrimonio storico e artistico della Classense. Con Classense inedita vogliamo offrire occasioni di conoscenza e di incontro con la storia della biblioteca, accompagnando i visitatori alla scoperta di ambienti che raccontano secoli di cultura e di storia cittadina. Proprio per questo riproporremo presto nuove visite».

Il recupero delle Sale Superiori è stato realizzato nell’ambito di un più ampio programma di lavori sostenuto dal Comune di Ravenna e finanziato anche attraverso le risorse del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il complesso architettonico e decorativo fu progettato tra il 1764 e il 1779 come prosecuzione sopraelevata dell’Aula Magna, secondo una suggestiva fuga prospettica, per accogliere le nuove acquisizioni librarie e museali dei monaci camaldolesi.

Le prime tre sale furono progettate dall’architetto ravennate Camillo Morigia (1744-1795), che vi collocò anche la propria biblioteca privata e gli strumenti scientifici e matematici. Gli ambienti si distinguono per le decorazioni in stile rococò, le scaffalature lignee intagliate, gli stucchi e i ritratti di illustri camaldolesi. Di particolare pregio è il dipinto sul soffitto di Mariano Rossi (1731-1807), intitolato La Fama chiama la Virtù al tempio della Gloria.

Le successive otto sale sono arredate con scansie lignee coeve, alcune delle quali provenienti dalle biblioteche di altre abbazie cittadine soppresse, e custodiscono importanti fondi librari.

Tre sale ospitano il fondo di Corrado Ricci (1858-1934); una di queste conserva una decorazione pittorica sul soffitto realizzata nel 1841 dalla bottega ravennate Ferrari.

Tra gli ambienti di maggiore interesse figura anche la Sala Dantesca, decorata dal pittore Enrico Piazza (1864-1945) con cartigli che riportano le terzine in cui Dante dedica versi a Ravenna. La sala custodisce il fondo librario dedicato al poeta, acquistato dal Comune di Ravenna nel 1905 dall’editore e bibliofilo Leo Samuel Olschki (1861-1940).