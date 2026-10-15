Ravenna, torna il mercatino solidale della Croce Rossa in piazza San Francesco

15Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, dalle 9.30 alle 18, piazza San Francesco a Ravenna ospiterà il tradizionale mercatino solidale della Croce Rossa Italiana. I volontari del Comitato di Ravenna saranno presenti con una tenda dedicata alla vendita di abiti, libri, quadri, oggettistica e altri articoli. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e le iniziative solidali promosse dalla Croce Rossa a livello locale e nazionale. Resta inoltre attivo il mercatino solidale permanente di via Guaccimanni 19, aperto ogni martedì e sabato dalle 9.30 alle 17.