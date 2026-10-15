Sport e disabilità, ripartono gli sportelli informativi Ausl-CIP in Romagna: sedi e orari

Orientare le persone con disabilità verso le attività sportive più adatte alle proprie capacità ed esigenze, facilitando il contatto con le società sportive del territorio. È questo l’obiettivo del progetto promosso dall’Ausl Romagna insieme al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che riparte a ottobre con il consolidamento degli sportelli informativi già attivi e il coinvolgimento delle Case di Comunità dell’Azienda sanitaria. Il servizio è gratuito ed è rivolto anche alle famiglie.

Il progetto, avviato nel 2019, prevede la presenza degli informatori paralimpici di nuova nomina, che forniranno informazioni sulle opportunità di attività fisica e sportiva accessibili sul territorio e sulle modalità per parteciparvi. Il coordinamento è affidato alla SSD Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica dell’Ausl Romagna, con l’obiettivo di ampliare la rete di orientamento e rendere più semplice l’accesso alla pratica sportiva.

Gli sportelli si rivolgono a persone con disabilità fisica, cognitivo-comportamentale e neurosensoriale. Attraverso un colloquio conoscitivo e una valutazione multidimensionale, l’informatore paralimpico tiene conto delle caratteristiche fisiche e delle risorse motorie della persona, delle sue aspettative e motivazioni, delle relazioni sociali e delle opportunità presenti nella comunità in cui vive.

Sulla base di questi elementi, può individuare le attività più adeguate, mettere in contatto l’utente con un tecnico, una società sportiva o un ente di promozione sportiva e seguire nel tempo l’evoluzione del percorso.

«Per le persone con disabilità lo sport e l’attività fisica, oltre a ricoprire un ruolo importante in campo riabilitativo, sono uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all’autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l’autostima e favorire l’integrazione sociale», spiega il dottor Giuseppe Attisani, responsabile della SSD Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna.

«L’attività fisica risulta utile al recupero e al mantenimento dello stato di salute e benessere della persona e contribuisce alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e alla riduzione degli effetti negativi della sedentarietà», aggiunge Attisani.

Attraverso il progetto è inoltre possibile accedere ai Servizi di Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica dell’Ausl Romagna per effettuare valutazioni funzionali e ottenere, quando previsto, la certificazione per la pratica sportiva agonistica e non agonistica.

La realizzazione degli sportelli si basa sulla collaborazione tra Ausl Romagna e CIP e sul coinvolgimento delle Unità operative di Medicina Fisica e Riabilitativa, del Dipartimento di Salute Mentale, della Neuropsichiatria Infantile e del Dipartimento di Cure Primarie. Il coordinamento è affidato ai direttori dei Distretti, con il contributo delle società sportive e degli enti del Terzo settore.

«La missione del Comitato Paralimpico Italiano è chiara: fare in modo che lo sport sia davvero un diritto di tutti, senza discriminazioni e in condizioni di piena uguaglianza e pari opportunità», sottolinea Melissa Milani, presidente del CIP Emilia-Romagna.

«La collaborazione con l’Ausl della Romagna, già avviata con successo nello scorso quadriennio, rappresenta uno strumento concreto e prezioso per avvicinare ancora di più le persone con disabilità alla pratica sportiva. Attraverso gli sportelli informativi e grazie alla professionalità degli orientatori paralimpici, sarà possibile offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie tutte le informazioni e l’orientamento necessari, permettendo loro di conoscere le società sportive “accoglienti” del territorio e di individuare la disciplina più adatta ai propri interessi, alle proprie esigenze e alle proprie capacità. Perché nessuna barriera, fisica o culturale, dovrebbe impedire a una persona di scoprire il valore, il benessere e la gioia dello sport».

Gli sportelli informativi CIP-Ausl Romagna sono attivi su appuntamento a Savignano sul Rubicone, Rimini, Ravenna e Faenza.

A Savignano sul Rubicone, lo sportello si trova alla Casa della Comunità “Rubicone”, in corso G. Perticari 117-119, ambulatorio 2 al primo piano. È aperto il lunedì dalle 15 alle 17, previo appuntamento. L’informatore paralimpico è Massimiliano Evangelisti, contattabile al numero 339 8547010 o all’indirizzo email sportadattato.ciper.savignano@gmail.com.

A Rimini, il servizio è disponibile presso il Servizio di Medicina dello Sport, in via Ovidio, il venerdì dalle 16 alle 18, sempre su appuntamento. L’informatrice paralimpica è Chiara Gregoroni, telefono 331 9860833, email sportadattato.ciper.rimini@gmail.com.

A Ravenna, lo sportello si trova all’ambulatorio di Medicina dello Sport del CMP, Centro di Medicina e Prevenzione, in via Fiume Abbandonato 134. L’apertura è prevista il primo e il terzo martedì del mese, dalle 9 alle 12, su appuntamento. L’informatore paralimpico è Fabrizio Donato, telefono 329 8023253, email sportadattato.ciper.ravenna@gmail.com.