Teatro, gli attori ravennati Elisabetta Rivalta e Alessandro Braga premiati a Piacenza

Elisabetta Rivalta e Alessandro Braga, attore e regista, hanno conquistato il secondo posto al festival teatrale “Corteggiando”, che si è svolto lo scorso fine settimana al teatro San Matteo di Piacenza. I due artisti ravennati hanno portato in scena “Destinatario sconosciuto”, una performance ambientata nella Germania degli anni Trenta, ottenendo anche il Premio UILT Emilia-Romagna per la regia, l’interpretazione e la forza del messaggio.