Teatro ravennate|
Teatro, gli attori ravennati Elisabetta Rivalta e Alessandro Braga premiati a Piacenza
Elisabetta Rivalta e Alessandro Braga, attore e regista, hanno conquistato il secondo posto al festival teatrale “Corteggiando”, che si è svolto lo scorso fine settimana al teatro San Matteo di Piacenza. I due artisti ravennati hanno portato in scena “Destinatario sconosciuto”, una performance ambientata nella Germania degli anni Trenta, ottenendo anche il Premio UILT Emilia-Romagna per la regia, l’interpretazione e la forza del messaggio.
Il riconoscimento si aggiunge al secondo posto conquistato nella competizione, premiando il lavoro artistico dei due interpreti e la capacità dello spettacolo di coinvolgere pubblico e giuria.
“Corteggiando” è un appuntamento dedicato al teatro amatoriale che negli anni ha consolidato il proprio spazio nel panorama culturale piacentino, attirando compagnie e artisti anche da altri territori. La manifestazione favorisce l’incontro tra esperienze e generi differenti, creando occasioni di scambio e nuove collaborazioni.
Il festival valorizza realtà nelle quali, pur in assenza di un’attività professionistica in senso formale, la cura della messa in scena, l’attenzione ai dettagli e la qualità del lavoro attoriale e organizzativo raggiungono livelli significativi.