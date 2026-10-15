Tre panetti di hashish nel parco Millepiedi a Massa Lombarda: denunciato un 20enne
A Massa Lombarda un ventenne è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso nel parco Millepiedi con tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi. Il giovane, residente in zona, è ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’episodio risale ad alcuni giorni fa, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda per prevenire e contrastare lo spaccio di droga nei luoghi frequentati dai giovani.
Nel corso dei controlli, i militari hanno notato il ventenne mentre camminava all’interno del parco con fare sospetto. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha cambiato improvvisamente direzione, tentando di allontanarsi rapidamente, e ha gettato a terra un voluminoso sacchetto di cellophane.
I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, per poi accompagnarlo nel punto in cui aveva abbandonato l’involucro. All’interno del sacchetto sono stati trovati tre panetti di hashish, per un peso totale di 300 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro penale.
Il ventenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.