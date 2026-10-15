Tre panetti di hashish nel parco Millepiedi a Massa Lombarda: denunciato un 20enne

A Massa Lombarda un ventenne è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso nel parco Millepiedi con tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi. Il giovane, residente in zona, è ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli, i militari hanno notato il ventenne mentre camminava all’interno del parco con fare sospetto. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha cambiato improvvisamente direzione, tentando di allontanarsi rapidamente, e ha gettato a terra un voluminoso sacchetto di cellophane.

I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, per poi accompagnarlo nel punto in cui aveva abbandonato l’involucro. All’interno del sacchetto sono stati trovati tre panetti di hashish, per un peso totale di 300 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro penale.