Truffa un’anziana con un’assicurazione farlocca: denunciato 55enne di Riolo Terme

I Carabinieri di Riolo Terme hanno denunciato un cinquantacinquenne italiano, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di una pensionata residente in paese.

Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia-querela presentata dalla vittima pochi giorni fa. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo si era spacciato per un referente di una nota compagnia di assicurazioni, raggirando la donna e inducendola a effettuare un bonifico bancario dell’importo di circa 200 euro per l’acquisto di una fittizia polizza assicurativa RC Auto.

I successivi e mirati accertamenti di natura finanziaria hanno permesso ai Carabinieri di seguire le tracce telematiche del pagamento e della truffa. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.