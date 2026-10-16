Bassa Romagna: presentato il nuovo catalogo “A scuola di futuro” per l’anno scolastico 2026-27 con 75 proposte

Alla Rocca di Lugo è stato presentato il catalogo «A scuola di futuro», contenente l’offerta formativa e i progetti dedicati alle scuole della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2026-2027. Il catalogo raccoglie oltre 75 proposte e percorsi dedicati all’educazione alla sostenibilità in una logica di sistema a rete, affiancati da diversi progetti di aggiornamento e formazione rivolti agli insegnanti.

I progetti sono ideati dalle sedi operative del Ceas Bassa Romagna (Casa Monti, Ecomuseo delle erbe palustri e Podere Pantaleone), dai diversi servizi dell’Unione (Educazione ambientale, Nuove generazioni, Polizia locale, Protezione civile, Educativi, Europa e progettazione strategica) e dai numerosi partner territoriali e istituzionali che contribuiscono alla sua realizzazione (tra cui Parco del delta del Po, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Romagnatech, Museo del risparmio di Torino, Hera e Ausl Romagna).

All’incontro erano presenti gli assessori dei coordinamenti di riferimento di riferimento e Giorgia Gallegati, responsabile del Ceas Bassa Romagna e ai referenti delle sedi operative. Nel corso della presentazione, tutti i docenti hanno avuto la possibilità di partecipare a un sondaggio utile a indirizzare le prossime programmazioni in tema di sostenibilità della Bassa Romagna. Inoltre, ai partecipanti sono stati consegnati materiali didattici e una piantina regalata dal Podere Pantaleone.