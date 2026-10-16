Cervia, al via i lavori per la duna anti-mareggiate lunga nove chilometri. Ma il caro carburante pesa sulle operazioni

Una barriera di sabbia lunga nove chilometri per proteggere la costa dalle mareggiate invernali e contenere gli effetti dell’erosione. Sono partiti sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata i lavori per la realizzazione della duna protettiva che ogni anno viene allestita dalla Cooperativa Bagnini di Cervia. Un intervento ormai abituale in vista della stagione invernale, ma che quest’anno deve fare i conti anche con il rincaro dei carburanti, destinato a incidere in modo significativo sulle spese.

La duna, autorizzata dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia-Romagna nel rispetto dei parametri previsti dall’ordinanza regionale, viene realizzata nei tratti di spiaggia più esposti all’azione del mare. Alla base è larga circa tre metri e forma una sorta di muro di sabbia a protezione degli stabilimenti balneari, del lungomare e delle strutture più vicine alla battigia.

Il completamento dei lavori è previsto, salvo imprevisti, entro il 26 ottobre. Le operazioni sono già iniziate a Cervia e Pinarella, con due squadre al lavoro.

«Due squadre, composte da tre mezzi ciascuna, sono partite a Cervia e Pinarella con la cauterizzazione delle zone, per realizzare la duna di sabbia prima delle mareggiate invernali – spiega Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia – Quest’anno contiamo di completare le operazioni entro la fine di ottobre. Come è ormai consuetudine la duna viene realizzata in alcuni tratti particolarmente esposti all’erosione, ad esempio Milano Marittima nord, con operazioni più complesse che richiedono l’impiego di una quantità maggiore di sabbia. Quest‘anno sentiamo il peso del caro carburante che incide notevolmente nei costi.»

Un intervento da 330mila euro

La sola operazione di innalzamento della duna costa circa 80mila euro. La spesa complessiva legata alla protezione invernale della costa raggiunge invece circa 330mila euro e comprende anche la rimozione della barriera in primavera e gli eventuali interventi straordinari di ripristino in caso di mareggiate. L’intero importo è finanziato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

Proprio il costo del carburante rappresenta una delle voci che quest’anno pesano maggiormente sul bilancio. Secondo le stime della Cooperativa, il rincaro comporterà circa 7.500 euro di spesa aggiuntiva per le operazioni di innalzamento della duna. Considerando l’insieme dei lavori, l’aumento dei costi viene stimato attorno al 10%, con un aggravio complessivo previsto di circa 33mila euro.