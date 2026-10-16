Cervia avrà la sua prima maratona: Grandu: “Motivo di grande orgoglio”

Quarantadue chilometri e centonovantacinque metri per scrivere una pagina nuova dello sport cittadino. La prima Cervia Marathon è la grande novità della quarta edizione della Cervia Run, presentata oggi al Bagno Marco 184, sul lungomare Grazia Deledda. La manifestazione nata su iniziativa di Marco Morigi amplia il proprio programma: quattro giorni, da giovedì 18 a domenica 21 marzo 2027, tra corsa, benessere e solidarietà.

Il momento centrale sarà domenica 21 marzo, con il debutto della maratona, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cervia. Una nuova sfida che affiancherà le confermate distanze di 21 e 10 chilometri e le proposte non competitive, allargando le possibilità di partecipazione. Saline, pineta e lungomare saranno protagonisti di un evento che punta a far conoscere il territorio attraverso lo sport, coinvolgendo atleti, accompagnatori e famiglie.

Alla presentazione sono intervenuti Gianni Grandu per l’amministrazione comunale, Maria Laura di Donna e Diego per AGEOP, Ludovica Storer per AllenaMenti, Enea Monaco per Energia e Daniela Tamburini per la Wellness Foundation. Presenti anche il direttore di gara Roberto Toniatti ed il responsabile della Asd Cervia Run Alessandro Fiorucci, oltre alla responsabile marketing dell’evento Maria Espedita Salomone.

Ad aprire la manifestazione sarà la nuova Night Run di giovedì sera, mentre venerdì è prevista la serata di gala. Spazio anche ai bambini e alle famiglie, con un percorso sensoriale dedicato alla Family & Kids Run. «Quest’anno non si allenerà soltanto il corpo, ma anche le emozioni» è il messaggio della proposta illustrata da Ludovica Storer. Enea Monaco ha affrontato il tema della preparazione fisica per la maratona e il triathlon.

La crescita della Cervia Run mantiene saldo il legame con la solidarietà: il ricavato della Family & Kids Run sarà devoluto al progetto AGEOP 2027, presentato da Maria Laura di Donna e Diego, a sostegno dei bambini con malattie oncologiche e delle loro famiglie. Prevista anche una partnership con Linea Rosa, rappresentante nell’occasione dalla dottoressa Gaia Marani.

Confermato anche il sostegno dei partner: De Stefani Group sarà main sponsor delle distanze di 21 e 10 chilometri, La Cervese accompagnerà le gare non competitive, Joma continuerà a essere sponsor tecnico, Pro Action fornirà gli integratori, Groupama Assicurazioni conferma la presenza anche quest’anno mentre da segnalare, come new entry, la prestigiosa collaborazione con l’istituto bancario La Cassa di Ravenna.

Confermato anche come partner tecnico Euro Company che anche in questa edizione fornirà la gamma di frutta secca nei pacchi gara degli atleti. Punto M si occuperà della realizzazione delle maglie ufficiali e delle relative grafiche, mentre per le aziende del territorio erano presenti i rappresentanti di Euro Catering, Arifish ed Acquisti. Media partner della kermesse, come sempre, Radio Bruno, rappresentata per l’occasione dal dj Emanuele Bandini.

Si tratta di un traguardo storico per Cervia, che premia la capacità organizzativa e il lavoro svolto in questi anni con la Cervia Run. Un risultato che conferma ciò che tanti atleti hanno già avuto modo di apprezzare in questi anni: Cervia è una città accogliente, capace di offrire un’esperienza unica, dentro e fuori dal percorso di gara.

“Dare vita alla prima maratona nella storia sportiva della nostra città è motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità che ci impegna a lavorare insieme, fin da subito, affinché questa prima edizione possa raggiungere il successo che merita – ha dichiarato Gianni Grandu -. Siamo convinti che la Cervia Marathon saprà conquistare fin dal suo esordio il cuore e le gambe degli atleti e delle atlete, diventando un appuntamento capace di lasciare il segno e di valorizzare ulteriormente il legame tra Cervia e il mondo della corsa.