Cia Romagna a Montecitorio: “I conti non tornano, chi produce cibo merita prezzi equi e regole di mercato giuste”
Anche Cia Romagna protesta davanti a Montecitorio. “Chi produce cibo merita prezzi equi e regole di mercato reciproche per garantire futuro all’agricoltura e accessibilità ai consumatori” dicono gli agricoltori Cia.
Il presidio di Cia Agricoltori Italiani a Montecitorio andrà avanti fino al 22 ottobre: “Non chiediamo privilegi: chiediamo che i conti tornino, per chi produce e per chi consuma. Perché difendere l’agricoltura significa difendere tutti. A settembre l’inflazione è salita al 4,2%, ai massimi da tre anni, e gli italiani hanno dovuto fare i conti con un balzo del 5,5% dei prezzi degli alimentari freschi rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel frattempo, i prezzi riconosciuti agli agricoltori per i prodotti all’origine sono crollati: -50% per l’olio extravergine d’oliva, -30% per le susine, -25% per albicocche e uva da tavola, -24% per il latte spot, -22% per pesche e pere, -15% per le mele e -5% per il pollo. Mentre ad esempio il costo del gasolio impenna del 40%. Una dinamica che evidenzia le forti criticità nella distribuzione del valore e che scarica il peso degli squilibri di mercato in particolare su agricoltori e cittadini.”
Per Cia è necessario costruire un’alleanza strategica tra tutti gli attori della filiera, capace di contrastare i fenomeni speculativi e promuovere politiche efficaci per sostenere il reddito delle imprese agricole e la tenuta sociale del Paese. La questione riguarda l’intero sistema agroalimentare: garantire condizioni economiche sostenibili a chi produce significa anche tutelare il diritto dei cittadini a un’alimentazione sana, equa e accessibile, riconoscendo al contempo il valore e la dignità del lavoro agricolo.
Nell’ambito della mobilitazione, Cia-Agricoltori Italiani avanza una serie di richieste prioritarie alle istituzioni: “Rifinanziare il credito d’imposta sul gasolio agricolo, il cui sostegno risulta fermo a maggio, per contenere l’impatto dei costi energetici sulle imprese. Estendere l’utilizzo delle risorse già stanziate per i fertilizzanti anche alla copertura degli altri rincari dei mezzi tecnici e dei costi di produzione. Rifinanziare Agricoltura 4.0, per sostenere gli investimenti, l’innovazione e la competitività delle aziende agricole. Garantire reciprocità negli scambi commerciali, attraverso regole e standard equivalenti per i prodotti che entrano nei mercati europei. Non si tratta di introdurre misure protezionistiche, ma di assicurare condizioni di concorrenza eque, tutelando il lavoro degli agricoltori e garantendo ai consumatori trasparenza e sicurezza… Difendere l’agricoltura significa difendere tutti.”