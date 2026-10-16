Cia Romagna a Montecitorio: “I conti non tornano, chi produce cibo merita prezzi equi e regole di mercato giuste”

Il presidio di Cia Agricoltori Italiani a Montecitorio andrà avanti fino al 22 ottobre: “Non chiediamo privilegi: chiediamo che i conti tornino, per chi produce e per chi consuma. Perché difendere l’agricoltura significa difendere tutti. A settembre l’inflazione è salita al 4,2%, ai massimi da tre anni, e gli italiani hanno dovuto fare i conti con un balzo del 5,5% dei prezzi degli alimentari freschi rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel frattempo, i prezzi riconosciuti agli agricoltori per i prodotti all’origine sono crollati: -50% per l’olio extravergine d’oliva, -30% per le susine, -25% per albicocche e uva da tavola, -24% per il latte spot, -22% per pesche e pere, -15% per le mele e -5% per il pollo. Mentre ad esempio il costo del gasolio impenna del 40%. Una dinamica che evidenzia le forti criticità nella distribuzione del valore e che scarica il peso degli squilibri di mercato in particolare su agricoltori e cittadini.”