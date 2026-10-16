Clona l’account di una donna e chiede soldi ai suoi contatti: denunciato 44enne a Ravenna

Si è impossessato dell’identità digitale di una donna, clonandone l’account su una nota piattaforma di messaggistica, e ha provato a convincere le persone presenti nella sua rubrica a effettuare bonifici su un conto corrente a lui intestato. Il tentativo di truffa, però, non è andato a buon fine. Al termine delle indagini, i Carabinieri di Ravenna hanno denunciato a piede libero un uomo di 44 anni.

L’attività investigativa è partita dalla segnalazione della donna, residente a Ravenna, che ha consentito ai militari di ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto responsabile.

Stando alla ricostruzione dei Carabinieri, il 44enne avrebbe sfruttato l’account clonato per chiedere ai contatti della donna di effettuare bonifici su un conto corrente a lui intestato. Il tentativo non avrebbe prodotto i risultati sperati: nessuno dei trasferimenti richiesti è andato a buon fine, secondo quanto riferito dall’Arma.