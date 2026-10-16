Concessioni balneari a Cervia. Parte il percorso verso le nuove gare: documenti entro il 28 novembre

Le nuove gare per le concessioni balneari cominciano a prendere forma anche a Cervia. Il Comune ha avviato la raccolta della documentazione necessaria a preparare le future procedure di affidamento, chiedendo agli operatori di comunicare entro il 28 novembre 2026 se intendono richiedere una perizia sugli investimenti effettuati, ai fini degli eventuali indennizzi previsti dalla legge. Un primo passaggio operativo in una partita che riguarda da vicino il futuro della spiaggia e del turismo cervese.

L’amministrazione comunale ha inviato ai concessionari una comunicazione con gli adempimenti, le modalità operative e le scadenze per acquisire le informazioni necessarie alla ricognizione delle concessioni e all’eventuale svolgimento delle perizie.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale che disciplina le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime e gli indennizzi previsti nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il Comune ha scelto di avviare tempestivamente le attività preparatorie, pur in attesa della pubblicazione del bando-tipo ministeriale, con l’obiettivo di organizzare per tempo il lavoro e rispettare le scadenze.

La scadenza del 28 novembre e le perizie

Entro il 28 novembre 2026, i concessionari che intendono richiedere la perizia prevista dalla normativa dovranno trasmettere la documentazione necessaria direttamente al Collegio dei professionisti incaricati. La valutazione è finalizzata a esaminare gli investimenti rilevanti ai fini dell’eventuale indennizzo, secondo i presupposti e i criteri stabiliti dalla legge.

Il Comune ha già individuato i cinque professionisti designati secondo la procedura nazionale e ha effettuato il sorteggio pubblico per abbinare le concessioni ai singoli periti relatori. Le valutazioni saranno effettuate dal Collegio sulla base della documentazione contabile e tecnica presentata dagli operatori.

La comunicazione inviata dal Comune riguarda anche un secondo aspetto: ai concessionari viene chiesto di segnalare l’eventuale disponibilità a cedere al futuro concessionario subentrante beni e opere amovibili non compresi nella valutazione peritale. Si tratta di una manifestazione di disponibilità non vincolante, che potrebbe contribuire a favorire la continuità dei servizi e delle attività balneari.

È inoltre previsto a breve un incontro tra i concessionari e il Collegio peritale, per illustrare le modalità operative, chiarire eventuali dubbi e agevolare la trasmissione dei dati e dei documenti richiesti.

Il lavoro, spiega l’amministrazione, è stato sviluppato anche nell’ambito del tavolo di coordinamento intercomunale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di favorire un’applicazione il più possibile uniforme delle disposizioni normative.

«Il sistema balneare – dichiarano il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore al Demanio Samuele De Luca – rappresenta una componente fondamentale dell’economia turistica di Cervia, strettamente connessa alle attività ricettive, commerciali e ai servizi del territorio. Le imprese del settore contribuiscono in modo significativo alla qualità dell’accoglienza, generano lavoro e opportunità e sono parte integrante dell’identità turistica della nostra città”.

“Come Amministrazione abbiamo la responsabilità di affrontare questa fase con serietà, preparazione e senso istituzionale, nel rispetto delle regole e con la massima attenzione alla chiarezza dei passaggi amministrativi – proseguono -. Per questo abbiamo scelto di avviare tempestivamente le attività istruttorie, così da prepararci agli adempimenti previsti e procedere in modo ordinato, anche in vista della definizione delle successive fasi.

“Siamo consapevoli delle peculiarità del sistema balneare cervese, costruito nel tempo grazie alla storia del territorio e all’impegno degli operatori. Vogliamo accompagnare questo percorso di cambiamento tenendo conto di tali specificità, nel rispetto della normativa e delle procedure pubbliche, e creando le condizioni per affrontare le future gare con la necessaria chiarezza e certezza amministrativa” sottolineano Boschetti e De Luca.