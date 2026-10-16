Consiglio di Stato dà ragione a Linda Maggiori e Andrea Maestri: respinto il ricorso di Agenzia Dogane per i dati sulle armi
Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha respinto – con sentenza pubblicata oggi 16 ottobre – il ricorso proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche, Ufficio ADM Romagna 1 – contro Linda Maggiori, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Maestri, per la richiesta dei dati del traffico di armi attraverso il porto di Ravenna, in nome della trasparenza e del diritto dei cittadini ad essere informati. In sostanza, le Dogane sono tenute a fornire i dati.
Stralciamo dalla lunga sentenza, il passaggio decisivo: “La norma inoltre richiede la “concretezza” del pregiudizio, per cui non basta enunciare uno degli interessi pubblici indicati nel precetto (nel nostro caso, la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali, la difesa e le questioni militari) ma l’amministrazione deve chiarire in cosa consista il paventato “concreto pregiudizio”N. 06259/2026 REG.RIC. che si ritiene di porre a base e motivazione del diniego all’accesso e fornirne prova. Il pregiudizio evocato nell’atto in questione, come più in generale nella posizione di fondo assunta dall’amministrazione in questa sede, è soltanto astratto e ipotetico. Laddove invece l’amministrazione è chiamata ad accertare (e, nel giudizio, a provare) la sussistenza di un probabile pregiudizio (Tar Campania, Napoli, sez. VI, n. 5837/2019, che richiamala delibera Anac n. 1309/2016). L’amministrazione delle Dogane, infatti, non ha dimostrato – neppure in giudizio, dove pure ha svolto una difesa energica – né la necessità né la concretezza del pregiudizio che comporterebbe l’ostensione del mero dato numerico delle quantità di armi che transitano in un porto, come quello di Ravenna avente (per quanto sin qui noto) vocazione commerciale, industriale e turistica agli interessi pubblici sottoposti dalla norma primaria ad un regime di tutela soltanto relativo. Sul punto si condivide, dunque, quanto ritenuto dal primo giudice. Le motivazioni e gli argomenti opposti dall’amministrazione delle Dogane, anche per come integrati in sede difensiva, sotto questo profilo sono insufficienti, in quanto evocano interessi pubblici astratti e delineano generici pregiudizi che l’ostensione di un dato meramente numerico potrebbe arrecare, di cui tuttavia non viene chiarita la natura e non si dimostra la concretezza.”
E ancora: “Risulta inoltre che altre autorità doganali o capitanerie, a fronte di analoga istanza, non hanno invece opposto alcun interesse limite e fornito i dati richiesti dalla ricorrente (tra cui l’Agenzia delle Dogane di Livorno) configurandosi quindi apparentemente contraddittoria l’azione dell’amministrazione. Non si comprende per quale motivo analoga regola non debba valere anche per il porto di Ravenna. Infine, non si ravvisa abuso del diritto da parte della ricorrente, posto che l’accesso civico generalizzato può essere esercitato anche nell’esercizio dell’attività giornalistica, le istanze ad oggi presentate non possono essere qualificate massive e le informazioni oggetto di ostensione sono dati informatizzati, già in possesso dell’Amministrazione e di minima entità.”
IL COMMENTO DELL’AVVOCATO ANDREA MAESTRI
Una vittoria straordinaria, la più significativa della mia carriera professionale perché corona i miei sforzi, il mio impegno e la mia ostinazione in difesa dei diritti dei più deboli, dei diritti umani e, in particolare, dei diritti del popolo palestinese massacrato con armi che transitano anche dai nostri porti, con la complicità dei nostri governi.
Una sentenza che ci dice che i cittadini non devono avere paura, anche adesso e proprio adesso che soffiano venti guerra, ci sono spazi di partecipazione civica e democratica che devono essere riempiti con azioni coraggiose, per contrastare il buio minaccioso di questo tempo.
Dedico questa vittoria ai miei figli e ai ragazzi e alle ragazze che hanno il coraggio di occupare le scuole, riempire le piazze, prendere la parola e manifestare, manifestarsi contro le ingiustizie, contro la chiusura e l’ostilità dei governi che ci stanno trascinando in un’economia di guerra.
È una vittoria possibile grazie alla Costituzione e alla sua forza. Questa sentenza fa vincere l’art. 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra. Fa vincere una legge, la Legge 185/90 che vieta l’invio di armi a Paesi come Israele che commettono crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.
Questa sentenza fa vincere il Decreto Trasparenza e ci racconta quale strumento poderoso sia l’accesso civico generalizzato, per consentire ai cittadini di informarsi e quindi formarsi un’opinione strutturata e consapevole sulle grandi questioni del nostro tempo, come la pace e la guerra, i diritti umani e il diritto internazionale, e partecipare alla vita democratica del Paese.
Questa sentenza fa vincere il giornalismo d’inchiesta che lo Stato, con la sua energica difesa contro l’esercizio del diritto alla trasparenza da parte di Linda Maggiori, vorrebbe silenziare.
Questa vittoria non è, purtroppo, la vittoria del Comune di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, a cui avevamo chiesto di sostenere la nostra giusta battaglia nell’interesse della comunità locale e regionale ma che hanno ritenuto, legittimamente, di percorrere altre strade: c’è delusione e amarezza, per questo.
Se oggi un diritto fondamentale è stato garantito al massimo livello della Giustizia Amministrativa è solo grazie al coraggio di chi ha combattuto, solitariamente e fino in fondo, per arrivare fino a qui.
Ringrazio tutti gli attivisti, gli studenti, i giuristi, i sindacati, i lavoratori del porto che hanno condotto questa battaglia insieme a noi: è stata una battaglia collettiva e oggi è una vittoria collettiva, di tutte e di tutti.
Ringrazio, in particolare, chi ha avuto il coraggio di unirsi a noi con interventi ad adiuvandum come The Weapon Watch – Osservatorio sulle armi nei porti europei e del Mediterraneo ETS, con Carlo Tombola, il CRED – Centro Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia con l’Avv. Fabio Marcelli, USB con l’Avv. Arturo Salerni, insieme ai colleghi Andrea Conte, Maria Rosaria Damizia e Carlo Guglielmi, l’Avv. Stefano Andrade Fajardo e l’Avv. Dario Rossi.
Ma soprattutto, merito e gratitudine a Linda Maggiori, che con coraggio e ostinazione ha difeso il diritto di tutte e di tutti ad essere informati.