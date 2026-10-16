Consiglio di Stato dà ragione a Linda Maggiori e Andrea Maestri: respinto il ricorso di Agenzia Dogane per i dati sulle armi

Una vittoria straordinaria, la più significativa della mia carriera professionale perché corona i miei sforzi, il mio impegno e la mia ostinazione in difesa dei diritti dei più deboli, dei diritti umani e, in particolare, dei diritti del popolo palestinese massacrato con armi che transitano anche dai nostri porti, con la complicità dei nostri governi.



Una sentenza che ci dice che i cittadini non devono avere paura, anche adesso e proprio adesso che soffiano venti guerra, ci sono spazi di partecipazione civica e democratica che devono essere riempiti con azioni coraggiose, per contrastare il buio minaccioso di questo tempo.



Dedico questa vittoria ai miei figli e ai ragazzi e alle ragazze che hanno il coraggio di occupare le scuole, riempire le piazze, prendere la parola e manifestare, manifestarsi contro le ingiustizie, contro la chiusura e l’ostilità dei governi che ci stanno trascinando in un’economia di guerra.



È una vittoria possibile grazie alla Costituzione e alla sua forza. Questa sentenza fa vincere l’art. 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra. Fa vincere una legge, la Legge 185/90 che vieta l’invio di armi a Paesi come Israele che commettono crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.



Questa sentenza fa vincere il Decreto Trasparenza e ci racconta quale strumento poderoso sia l’accesso civico generalizzato, per consentire ai cittadini di informarsi e quindi formarsi un’opinione strutturata e consapevole sulle grandi questioni del nostro tempo, come la pace e la guerra, i diritti umani e il diritto internazionale, e partecipare alla vita democratica del Paese.



Questa sentenza fa vincere il giornalismo d’inchiesta che lo Stato, con la sua energica difesa contro l’esercizio del diritto alla trasparenza da parte di Linda Maggiori, vorrebbe silenziare.



Questa vittoria non è, purtroppo, la vittoria del Comune di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, a cui avevamo chiesto di sostenere la nostra giusta battaglia nell’interesse della comunità locale e regionale ma che hanno ritenuto, legittimamente, di percorrere altre strade: c’è delusione e amarezza, per questo.



Se oggi un diritto fondamentale è stato garantito al massimo livello della Giustizia Amministrativa è solo grazie al coraggio di chi ha combattuto, solitariamente e fino in fondo, per arrivare fino a qui.



Ringrazio tutti gli attivisti, gli studenti, i giuristi, i sindacati, i lavoratori del porto che hanno condotto questa battaglia insieme a noi: è stata una battaglia collettiva e oggi è una vittoria collettiva, di tutte e di tutti.



Ringrazio, in particolare, chi ha avuto il coraggio di unirsi a noi con interventi ad adiuvandum come The Weapon Watch – Osservatorio sulle armi nei porti europei e del Mediterraneo ETS, con Carlo Tombola, il CRED – Centro Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia con l’Avv. Fabio Marcelli, USB con l’Avv. Arturo Salerni, insieme ai colleghi Andrea Conte, Maria Rosaria Damizia e Carlo Guglielmi, l’Avv. Stefano Andrade Fajardo e l’Avv. Dario Rossi.



Ma soprattutto, merito e gratitudine a Linda Maggiori, che con coraggio e ostinazione ha difeso il diritto di tutte e di tutti ad essere informati.