Croatti del M5S: Balneari, Governo come i gamberi

“Sulle concessioni demaniali il governo continua a prendere in giro il comparto. Proprio dal TTG di Rimini rilancia un vecchio cavallo di battaglia meloniano, la teoria della scarsità della risorsa, che il ministro del Turismo Mazzi ha definito uno “spiraglio”: ma uno spiraglio rispetto a cosa, non è chiaro. Più probabilmente è l’appiglio a cui l’esecutivo si aggrappa per non ammettere le promesse tradite in questi quattro anni.

Un atteggiamento politico inaccettabile, che ha generato incertezza tra gli operatori e danneggiato la competitività delle destinazioni balneari. È il governo dei gamberi: incapace di guardare avanti e preoccupato solo di non perdere consenso. Sorprende che, dopo quattro anni di annunci smentiti dai fatti, ci siano ancora associazioni di balneari che “esprimono apprezzamento”.

Il nostro apprezzamento va invece ai comuni che stanno avviando le gare, mettendo l’interesse di tutti davanti a quello di pochi e difendendo i diritti, non i privilegi”.