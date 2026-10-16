Disabilità uditiva, dalla Regione Emilia Romagna 1,2 milioni per progetti di inclusione: domande entro l’11 dicembre

Dalla traduzione in Lingua dei segni italiana (Lis) ai servizi di interpretariato, dalla sottotitolazione di spettacoli ed eventi alla formazione degli operatori: la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 1,2 milioni di euro per sostenere progetti di inclusione rivolti alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando triennale, relativo al periodo 2027-2029, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e lavorativa.

L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e agli altri enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale (Runts). Le domande dovranno essere presentate tramite Pec entro le ore 12 dell’11 dicembre 2026.

Quali progetti possono essere finanziati

I contributi regionali potranno coprire fino al 90% dei costi ammissibili, a condizione che il progetto preveda una spesa complessiva non inferiore a 20mila euro per ciascuna annualità di attività.

Tra gli interventi finanziabili figurano iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori, l’adozione di tecnologie per sottotitolare programmi televisivi e cinematografici, spettacoli ed eventi pubblici e l’adeguamento di sale e spazi alle esigenze delle persone con disabilità uditiva.

Sono previsti anche progetti che utilizzino la traduzione simultanea in Lis e, quando possibile e appropriato, in List, la Lingua dei segni italiana tattile. Potranno inoltre essere finanziati servizi di interpretariato e segretariato sociale per facilitare l’accesso ai servizi pubblici, insieme ad attività culturali, ludiche, sportive e di mutuo aiuto finalizzate a promuovere la partecipazione e lo sviluppo personale.

I progetti dovranno coinvolgere almeno tre province dell’Emilia-Romagna, così da estendere le iniziative oltre il singolo territorio, e prevedere la collaborazione con i servizi territoriali. L’obiettivo indicato dalla Regione è integrare gli interventi del Terzo settore con quelli pubblici, anche nell’ambito dei percorsi personalizzati previsti dalla riforma nazionale sulla disabilità.

Conti: «Rimuovere le barriere della comunicazione»

L’assessora regionale al Welfare e Terzo settore, Isabella Conti, sottolinea che l’accessibilità è una condizione essenziale per garantire pari opportunità.

«Poter studiare, lavorare, informarsi, accedere ai servizi, costruire relazioni e partecipare alla vita della comunità significa poter esercitare pienamente i propri diritti di cittadinanza- dichiara l’assessora al Welfare e Terzo settore, Isabella Conti-. Con questo bando investiamo in progetti che rimuovono le barriere della comunicazione e rafforzano l’autonomia delle persone sorde, sordocieche e ipoacusiche. Vogliamo costruire un’Emilia-Romagna sempre più inclusiva e accessibile, nella quale ciascuno possa sviluppare le proprie capacità, realizzare il proprio progetto di vita e contribuire pienamente alla crescita della comunità».

Il nuovo bando prosegue il percorso avviato con la precedente edizione 2024-2026, nell’ambito delle politiche previste dalla legge regionale 9 del 2019 per l’inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità uditiva.

I numeri della disabilità uditiva in Emilia-Romagna

Secondo i dati riportati dalla Regione, in Emilia-Romagna circa il 4% della popolazione, pari a 200mila persone, presenta forme di ipoacusia che compromettono in misura parziale o grave la comunicazione sociale.

Ogni anno, inoltre, nascono in regione circa 120 bambini con sordità, pari a 3,02 ogni mille nati. Per i bambini che necessitano di interventi tempestivi, dalla riabilitazione all’utilizzo di protesi acustiche o impianti cocleari, è fondamentale il ruolo dei servizi territoriali e delle figure che accompagnano il percorso di crescita, tra cui familiari, insegnanti, educatori e personale sanitario.

Il servizio gratuito Intesi

Accanto al finanziamento dei progetti, la Regione ricorda il servizio Intesi, dedicato all’accessibilità della comunicazione per le persone sorde e ipoacusiche residenti in Emilia-Romagna.

Gratuito e disponibile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 20, il servizio permette di accedere da smartphone, tablet e computer a strumenti di interpretariato digitale in Lingua dei segni italiana, trascrizione automatizzata e labiolettura, per facilitare la comunicazione con i servizi pubblici e di pubblica utilità.