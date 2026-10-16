Esposito (PD): «La destra si sfila, a rischio il progetto Agnes, eolico offshore strategico per Ravenna»

Il futuro del progetto Agnes e il ritardo delle politiche nazionali a sostegno dell’eolico offshore sono tornati al centro del dibattito del Consiglio comunale di Ravenna, con un ordine del giorno promosso dal consigliere del Partito Democratico Domenico Antonio Esposito e sottoscritto da tutte le forze di maggioranza .

L’iniziativa sollecita il Governo a intervenire sul meccanismo degli incentivi previsto dal decreto FER2, per consentire la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il territorio ravennate e per la transizione energetica del Paese.

«Nel settembre 2025 il Consiglio comunale aveva approvato, con una maggioranza pressoché unanime, un ordine del giorno che impegnava a chiedere al Governo tempi certi per le aste dell’eolico offshore e condizioni capaci di sostenere anche la tecnologia a fondazioni fisse, indispensabile nell’Alto Adriatico – ricorda Esposito –. A distanza di oltre un anno siamo ancora costretti a sollecitare risposte. E questa volta le forze di destra hanno deciso di sottrarsi a un impegno che avevano precedentemente condiviso. È una scelta politica che lascia aperta una domanda fondamentale: quale alternativa propone la destra per garantire al nostro territorio una prospettiva industriale ed energetica credibile? Il Governo Meloni continua a mostrare l’assenza di una strategia capace di accompagnare gli investimenti nelle rinnovabili.»

Il progetto Agnes potrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 500 mila famiglie, valorizzando le competenze industriali già presenti nel territorio e favorendo nuove opportunità occupazionali.

«L’Italia – prosegue il consigliere Esposito – continua a scontare un costo dell’energia particolarmente gravoso per le imprese e per le famiglie, aggravato dalla forte dipendenza dal gas e dalle oscillazioni dei mercati internazionali. Altri Paesi europei stanno sostenendo con decisione lo sviluppo dell’eolico marino, mentre da noi si continua a rinviare. La Francia ha ottenuto dalla Commissione europea l’autorizzazione a un sistema di finanziamenti per l’eolico offshore che prevede anche la restituzione di risorse allo Stato quando il prezzo dell’energia supera quello di riferimento. È la dimostrazione che esistono strumenti per sostenere gli investimenti senza rinunciare alla tutela dell’interesse pubblico. Il problema italiano è l’assenza di una strategia industriale ed energetica all’altezza di questa sfida.»

Per il gruppo PD, la realizzazione di Agnes rappresenta anche un passaggio decisivo per consolidare il ruolo di Ravenna come capitale dell’energia, rafforzando la capacità del territorio di attrarre investimenti e sviluppare competenze tecnologiche avanzate.