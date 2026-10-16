MOTORI E MUSICA|
Formula 1, Liam Lawson diventa musicista: ad Austin sul palco con una chitarra personalizzata
Dalla pista al palcoscenico. In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, Liam Lawson vestirà i panni del musicista per esibirsi ad Austin nell’ambito delle Garage Sessions, iniziativa organizzata dalla Visa Cash App Racing Bulls che unisce motorsport e cultura musicale. Il pilota neozelandese suonerà insieme al fratello e a due amici d’infanzia, con i quali condivide la passione per la musica fin da bambino.
Per l’occasione Lawson presenterà anche la sua chitarra personalizzata, la LL30 GS Mini Special Edition realizzata da Taylor Guitars, caratterizzata da una colorazione sfumata dal rosa al bianco, dal numero di gara 30 e dal logo presente anche sul suo casco.
“Suonare la chitarra è una parte importante della mia vita fin da quando ero piccolo. Mio padre suonava in una band e ha incoraggiato me e mio fratello a iniziare a sei anni. La musica mi aiuta a liberare la mente durante la stagione”, ha raccontato Lawson.
L’appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre, alla vigilia del weekend di gara presso l’Inn Cahoots di Austin. Le Garage Sessions prenderanno il via alle 19, con un programma dedicato alla musica country che vedrà alternarsi diversi artisti, tra cui Jonathan Capeci, Scoot Teasley, Jess Farren, Alison Nichols e Drake Milligan. Un’iniziativa con cui Racing Bulls punta ad avvicinare la Formula 1 a un pubblico sempre più ampio, andando oltre i così detti confini del circuito.