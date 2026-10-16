Formula 1, Liam Lawson diventa musicista: ad Austin sul palco con una chitarra personalizzata

Dalla pista al palcoscenico. In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 , Liam Lawson vestirà i panni del musicista per esibirsi ad Austin nell’ambito delle Garage Sessions , iniziativa organizzata dalla Visa Cash App Racing Bulls che unisce motorsport e cultura musicale. Il pilota neozelandese suonerà insieme al fratello e a due amici d’infanzia, con i quali condivide la passione per la musica fin da bambino. Per l’occasione Lawson presenterà anche la sua chitarra personalizzata, la LL30 GS Mini Special Edition realizzata da Taylor Guitars , caratterizzata da una colorazione sfumata dal rosa al bianco, dal numero di gara 30 e dal logo presente anche sul suo casco.

“Suonare la chitarra è una parte importante della mia vita fin da quando ero piccolo. Mio padre suonava in una band e ha incoraggiato me e mio fratello a iniziare a sei anni. La musica mi aiuta a liberare la mente durante la stagione”, ha raccontato Lawson.