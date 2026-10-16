La Fenix Energia Faenza parte con una sconfitta: la Fulgur Mixer Bagnacavallo vince il derby 3-1
La Fenix Energia Faenza ha iniziato la stagione con una sconfitta sul campo della Fulgur Mixer Bagnacavallo, che si è aggiudicata il derby per 3-1 (25-20, 17-25, 25-17, 25-23). La formazione allenata da Andrea Del Giudice ha disputato una partita caratterizzata da alti e bassi, riuscendo a reagire dopo il primo set perso, ma senza trovare la continuità necessaria per conquistare punti.
Bagnacavallo ha preso il comando nel primo parziale, chiuso 25-20, mentre nel secondo la Fenix Energia ha mostrato un gioco più efficace, soprattutto grazie al contributo delle centrali, pareggiando i conti con un netto 25-17. Le padrone di casa hanno però ripreso il controllo nel terzo set, imponendosi 25-17, prima di aggiudicarsi anche un quarto parziale combattuto fino al 22-22 e concluso 25-23.
Tra le faentine si è distinta Francesconi, miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti, mentre per Bagnacavallo le più prolifiche sono state Di Stefano con 18 punti e Ortolani con 16.
«Onore al Bagnacavallo, che ha giocato una partita grintosa, a differenza nostra che siamo stati altalenanti – ha commentato coach Andrea Del Giudice –. Abbiamo iniziato in maniera contratta, senza riuscire a creare un gioco fluido, risultando prevedibili in attacco anche per merito delle avversarie, che hanno difeso molto bene. Nel secondo set siamo cresciuti, ma nel terzo siamo tornati a un gioco troppo scontato. Nel quarto siamo rimasti punto a punto fino al 22-22, poi due errori evitabili hanno compromesso il risultato. Ora dobbiamo lavorare in palestra per risolvere i problemi che non ci hanno permesso di esprimerci come possiamo».