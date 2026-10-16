La Fenix Energia Faenza parte con una sconfitta: la Fulgur Mixer Bagnacavallo vince il derby 3-1

La Fenix Energia Faenza ha iniziato la stagione con una sconfitta sul campo della Fulgur Mixer Bagnacavallo, che si è aggiudicata il derby per 3-1 (25-20, 17-25, 25-17, 25-23). La formazione allenata da Andrea Del Giudice ha disputato una partita caratterizzata da alti e bassi, riuscendo a reagire dopo il primo set perso, ma senza trovare la continuità necessaria per conquistare punti.

Bagnacavallo ha preso il comando nel primo parziale, chiuso 25-20, mentre nel secondo la Fenix Energia ha mostrato un gioco più efficace, soprattutto grazie al contributo delle centrali, pareggiando i conti con un netto 25-17. Le padrone di casa hanno però ripreso il controllo nel terzo set, imponendosi 25-17, prima di aggiudicarsi anche un quarto parziale combattuto fino al 22-22 e concluso 25-23.

Tra le faentine si è distinta Francesconi, miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti, mentre per Bagnacavallo le più prolifiche sono state Di Stefano con 18 punti e Ortolani con 16.