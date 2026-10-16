Le reazioni alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di ADM contro Linda Maggiori

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Linda Maggiori, che aveva chiesto di conoscere i dati relativi al traffico di armi attraverso il porto di Ravenna. Con la sentenza pubblicata il 16 ottobre, i giudici hanno confermato che le informazioni devono essere rese accessibili, rilevando che l’amministrazione non ha dimostrato quale pregiudizio concreto alla sicurezza nazionale o ad altri interessi pubblici deriverebbe dalla loro divulgazione.

Le reazioni

Il sindaco Alessandro Barattoni: “Ora un osservatorio nazionale sui traffici di armamenti”

“Apprendo con favore della sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso dell’avvocato Andrea Maestri e della giornalista Linda Maggiori contro il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza del TAR di Bologna, conferma l’obbligo per l’Agenzia di fornire i dati aggregati sul transito di armamenti dal porto civile di Ravenna. Si tratta di una notizia che accogliamo con soddisfazione.

Finalmente viene riconosciuto il valore e la necessità della trasparenza che consente a cittadini e amministrazioni di conoscere cosa transiti e cosa si esporti dai porti.

Da sempre chiediamo trasparenza e, insieme alla Regione Emilia-Romagna, avevamo scelto di percorrere la strada che riteniamo spetti alle istituzioni, perché crediamo che agli enti non spetti sostituirsi all’azione civica, ma spetti sollecitare trasparenza per via istituzionale.

Lo abbiamo fatto con una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, nella quale – pur riconoscendo la professionalità e la competenza delle donne e degli uomini dell’Agenzia e il loro prezioso lavoro a tutela del traffico portuale, e pur essendo consapevoli della complessità di conciliare trasparenza e sicurezza pubblica – avevamo evidenziato come la pronuncia del Tar di Bologna, che chiedeva di rendere pubblici i soli quantitativi tutelando provenienze e destinazioni, avesse raggiunto un punto di equilibrio ragionevole.

Per questo avevamo chiesto alla sede centrale dell’Agenzia di garantire uniformità di comportamento su base nazionale, fornendo direttamente i dati quantitativi complessivi dei transiti di armamenti per ogni singolo scalo italiano, in coerenza con quanto già diffuso per Livorno, al fine di evitare il moltiplicarsi di richieste e la diffusione di dati parziali che, in assenza di elementi di confronto, rischiano di distorcere la percezione del singolo porto rispetto alle sue vocazioni.

È stata più tempestiva la risposta della giustizia amministrativa, che ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti. Si tratta di una sentenza fondamentale, che contribuirà ad accrescere la conoscenza di cittadini e cittadine per un dibattito pubblico improntato alla serietà e alla correttezza.

Ora la nostra strada prosegue con la richiesta di istituire un osservatorio nazionale sui traffici d’armamenti da tutti i porti italiani e senza dati nascosti sulle destinazioni.

Elementi fondamentali per poter giudicare le politiche commerciali che, purtroppo, ormai sono sempre più legate a quella estera e di difesa”.

Alleanza Verdi Sinistra Ravenna: “Soddisfatti per una decisione importante. I cittadini hanno diritto di sapere”

La decisione del Consiglio di Stato è un risultato importante, che va nella direzione della trasparenza e del diritto dei cittadini a essere informati su ciò che accade nella propria città e nel proprio porto.

Non si può invocare genericamente la sicurezza per negare informazioni di interesse pubblico. Come ribadito dalla sentenza, eventuali limitazioni devono essere motivate concretamente, non basarsi su timori astratti.

Come Alleanza Verdi Sinistra Ravenna crediamo che conoscere i numeri e avere informazioni chiare sia fondamentale per alimentare un dibattito pubblico che porti alla luce il ruolo del nostro porto nel transito degli armamenti verso paesi responsabili di genocidio.

Ringraziamo Linda Maggiori e l’avvocato Andrea Maestri per aver portato avanti questa battaglia, che riguarda non soltanto una richiesta di accesso ai dati, ma un principio democratico essenziale: la trasparenza non è un favore concesso dalle istituzioni, ma un diritto dei cittadini.

Continueremo a sostenere la necessità che il porto di Ravenna, importante infrastruttura civile e commerciale, operi nella massima trasparenza, nel rispetto della legge e dei principi di pace sanciti dalla nostra Costituzione.