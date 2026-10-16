Lugo: lunedì 19 ottobre partono i lavori di manutenzione sul manto stradale di viale Europa

Il Comune di Lugo informa che nella giornata di lunedì 19 ottobre partiranno i lavori di manutenzione straordinaria di viale Europa, relativi a due tratti della carreggiata che verranno riasfaltati. Il primo tratto del viale a essere oggetto dei lavori sarà quello compreso tra la via Kolbe e la via Sabin. Una volta completata la manutenzione del tappeto d’usura di quella porzione della strada, la ditta incaricata – Cti di Imola – interverrà sul tratto stradale compreso tra la via Sabin e la via Di Giù.