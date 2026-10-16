Lugo: lunedì 19 ottobre partono i lavori di manutenzione sul manto stradale di viale Europa
Il Comune di Lugo informa che nella giornata di lunedì 19 ottobre partiranno i lavori di manutenzione straordinaria di viale Europa, relativi a due tratti della carreggiata che verranno riasfaltati. Il primo tratto del viale a essere oggetto dei lavori sarà quello compreso tra la via Kolbe e la via Sabin. Una volta completata la manutenzione del tappeto d’usura di quella porzione della strada, la ditta incaricata – Cti di Imola – interverrà sul tratto stradale compreso tra la via Sabin e la via Di Giù.
I tratti di viale Europa interessati dalle lavorazioni verranno chiusi al traffico veicolare, ma sarà sempre garantito l’accesso ai residenti. Al termine di ogni giornata lavorativa, la porzione di strada interessata verrà sempre riaperta al traffico.
La durata dei lavori è stimata in cinque giorni; pertanto, salvo maltempo, si concluderanno nella giornata di venerdì 23 ottobre.