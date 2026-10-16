L’umanità dilaniata nella carne di Nicola Samorì in mostra al MAR di Ravenna con “Supremalia”

Il MAR Museo d’Arte della Città riporta a Ravenna Nicola Samorì, uno degli artisti italiani più autorevoli della scena contemporanea internazionale. La grande mostra personale, SUPREMALIA, a cura di Denis Isaia, celebra il ritorno di Samorì nella città in cui ha incontrato l’arte (le sue origini sono a San Pietro in Trento ha detto in conferenza stampa) e mette in dialogo le sue opere con la Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna (a breve allestita) e la grande storia dell’arte. L’esposizione apre al pubblico domani sabato 17 ottobre 2026 e sarà visitabile fino al 17 gennaio 2027.

Per l’artista romagnolo non si tratta soltanto di una nuova tappa espositiva, ma di un ritorno alle origini. Ravenna è infatti la città in cui, ancora giovanissimo, ha iniziato a costruire il proprio immaginario artistico, osservando i mosaici bizantini, i marmi delle basiliche e i gessi custoditi nella Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti. Un patrimonio che ha contribuito a formare uno sguardo destinato negli anni a confrontarsi con la grande tradizione figurativa europea.

Da allora il percorso di Samorì lo ha portato a esporre nei più importanti musei e istituzioni internazionali, affermandolo come una delle voci più originali dell’arte contemporanea. Le sue opere hanno dialogato con capolavori come il cartone della Scuola di Atene di Raffaello alla Pinacoteca Ambrosiana e la Parabola dei ciechi di Bruegel al Museo e Real Bosco di Capodimonte, confermando una ricerca che attraversa la storia dell’arte per reinterpretarla con un linguaggio personale, potente e profondamente contemporaneo.

Curata da Denis Isaia, la mostra è un progetto ideato appositamente per il MAR e il patrimonio artistico della città. Le opere esposte si confrontano con i gessi di Canova, con i marmi della Basilica di San Vitale di Ravenna e, più in generale, con la cultura della materia, della luce e della trasformazione che caratterizza da secoli l’identità della città. Emerge un percorso in cui arte contemporanea e patrimonio storico si incontrano.

Il titolo Supremalia è un neologismo che nasce dall’unione del prefisso super – ciò che sta sopra, che rappresenta il massimo, l’eccellenza – e della parola malia, che richiama il fascino, l’incanto e quel potere di seduzione cui è difficile resistere. Malia evoca anche la forza di uno sguardo ammaliante, capace di attrarre e catturare chi osserva. Il titolo sintetizza così l’idea di una seduzione elevata alla sua massima intensità, in cui attrazione e desiderio diventano il fulcro dell’esperienza visiva.

La poetica e l’estetica di Nicola Samorì sembrano fotografare e scandagliare con visionarietà drammatica e perfezione chirurgica la coscienza del tempo contemporaneo, quella di un’umanità dilaniata nella carne e nell’anima, sfigurata, rotta, decomposta, forse già morta. Un messaggio apocalittico, che racconta lo sconcerto che ci attanaglia mentre osserviamo le guerre e i disastri del mondo in questo scorcio di secolo. E nel dialogo con i maestri del passato, l’ottimismo della ragione, della volontà e della bellezza degli antichi e dei classici slitta qui verso un pessimismo cupo e senza speranza, come nella galleria infernale della Ballata dei bambocci che fa da contraltare al Cavallo di Canova.

Il ritorno a Ravenna

Per Nicola Samorì questa mostra ha anche un forte valore personale. L’artista, che vive e lavora a Bagnacavallo, ha costruito proprio a Ravenna una parte importante della propria formazione e qui, ancora giovanissimo, allestì nel lontano 1998 la sua prima mostra personale nei Giardini del Palazzo della Provincia, a cui seguirono altri appuntamenti – Chiesa di San Domenico (2001), Santa Maria della Croci (2002) – che completano i suoi esordi.

Oggi torna nella città che ne ha alimentato lo sguardo con opere, in parte inedite, che restituiscono quel legame in modo naturale e mai didascalico. La monumentalità dei marmi di San Vitale, la forza evocativa dei mosaici e la tradizione figurativa ravennate riaffiorano nella sua ricerca come suggestioni profonde. Così come il mosaico costruisce un’immagine attraverso l’accostamento delle tessere, anche Samorì lavora la materia per sovrapposizioni, trasformazioni e ricomposizioni, dando vita a immagini che custodiscono la memoria del passato senza mai rinunciare alla lingua dei nostri giorni. Ravenna diventa così non soltanto il luogo che ospita la mostra, ma una presenza viva che continua ad attraversare il lavoro dell’artista.

Una mostra tra memoria e metamorfosi

Un dialogo serrato tocca i calchi in gesso della Gipsoteca e in particolare due opere di Canova, il calco di un cavallo morente e l’Endimione dormiente. Tra i molti cavalli di Canova, alcuni colossali, il calco del MAR costituisce una prova tra le minori per fama, ma di difficile esecuzione e straordinario interesse. Canova fece il calco alla bestia sdraiata, come studio, modellando le posture a suo interesse di ricerca. Diversamente da altre opere del grande scultore, il risultato smarrisce la distintiva eleganza espressiva e la caratteristica levigatezza dell’incarnato, ma restituisce un senso di viva e monumentale presenza, un erotismo non idealizzato e materico, che è stato per lungo tempo ragione di ammirazione da parte di Samorì.

Nel confronto, del tutto inedito – con una popolazione di modellini che Samorì utilizza per studiare i dinamismi delle figure – i giochi posturali e materici dei due artisti si incrociano, da studio a studio, da maestro a maestro. Quello proposto dalla mostra è un inseguimento che si consuma nel mestiere, giocato, nel caso di Samorì così come in quello di Canova, tra le carni e le pelli della storia dell’arte.

Il dialogo con il più classico e il più sontuoso tra gli scultori italiani segna i primi passi della mostra, a testimonianza di una corrispondenza antica. Canova apre la mostra e, con il Cavallo morente, ne segna il baricentro; Canova la chiude. Il gesso dell’Endimione dormiente entra infatti nel percorso facendo da raccordo tra l’ultima stanza e il suo prolungamento nel loggiato che ospita la Gipsoteca. Lì, le opere di Samorì – attraversate da una profonda riflessione sulla tradizione figurativa, sul corpo e sulla materia pittorica – proseguono la risonanza con i modelli classici custoditi nella collezione. Il risultato è un percorso che mette in evidenza le caratteristiche della mostra tra tensione, memoria e ferita, permanenza e metamorfosi, canone e lacerazione.

In occasione della mostra è stato pubblicato per i tipi di Moebius Books di Milano il catalogo Nicola Samorì Supremalia con testi di Denis Isaia e Giovanni Gardini e con un apparato di brevi testi critici dal 1998 al 2005.

L’inaugurazione della mostra coincide inoltre con il prossimo riallestimento della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che verrà inaugurato entro la fine dell’anno, oggetto di un importante intervento di riallestimento realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei Piani Museali 2026. La mostra offre così anche l’occasione di riscoprire una delle collezioni più significative del museo, mettendola in dialogo con la ricerca di uno degli artisti italiani contemporanei più apprezzati a livello internazionale.

Nicola Samorì

Nicola Samorì (Forlì, 1977, vive e lavora a Bagnacavallo) è tra gli artisti italiani più riconosciuti della sua generazione per la radicale rilettura della tradizione figurativa europea. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha sviluppato una ricerca che affonda le radici nella pittura barocca e caravaggesca, confrontandosi con la grande storia dell’arte per metterne in crisi l’integrità formale attraverso processi di abrasione, scorticatura e deformazione non distruttivi, ma generativi.

La sua pratica spazia tra pittura e scultura, su supporti che includono tela, tavola, rame e pietre dure come marmo e onice, indagando il rapporto tra bellezza e potenza trasformatrice, memoria e perdita, corpo e materia, in una tensione costante tra tradizione e contemporaneità. Vincitore, tra gli altri, del Premio Morandi (2002) e del Premio Michetti (2006), Samorì ha rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia nel 2011 e nel 2015. Ha esposto in importanti istituzioni museali e spazi espositivi in Italia e all’estero, consolidando una presenza internazionale di rilievo. Si è conclusa lo scorso 1 marzo 2026 la sua ultima mostra, Classical Collapse, un unico percorso espositivo articolato tra la Pinacoteca Ambrosiana di Milano e il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

La Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna

La Gipsoteca deve la propria formazione anzitutto alla figura di Ignazio Sarti, che ne ordinò le opere e ne ampliò progressivamente il nucleo attraverso acquisti e donazioni, cui contribuirono anche i cittadini di Ravenna fino ai primi anni Trenta del Novecento. La collezione rappresenta oggi un punto d’accesso privilegiato alla comprensione di una stagione di respiro europeo, capace di mettere in relazione studiosi, artisti, docenti e mecenati che hanno lasciato un segno indelebile nella storia non solo locale, ma internazionale, come testimoniano in particolare il nucleo dei calchi canoviani e la donazione di Thorvaldsen: proprio il confronto con Canova, tra le presenze più significative della Gipsoteca, costituisce uno dei fulcri del dialogo instaurato dalla mostra di Samorì.

Nicola Samorì. Supremalia