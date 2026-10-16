Monica Ciarapica, Graziano Gozi e Maurizio Rustignoli nella nuova presidenza nazionale di Confesercenti

La presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena Monica Ciarapica, il direttore Graziano Gozi, il presidente dei balneari Maurizio Rustignoli sono stati chiamati a fare parte della nuova presidenza nazionale di Confesercenti. Collaboreranno con il presidente Nico Gronchi. È accaduto al Forum Confesercenti, in Piazza del Popolo a Roma, terminato con l’Assemblea Elettiva, che ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’Associazione per i prossimi 4 anni.

La proposta “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità” ha superato la soglia di sottoscrizioni necessaria per la presentazione in Parlamento, raggiungendo l’obiettivo con due mesi di anticipo sulla scadenza del 25 novembre. Il cuore della proposta è l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità, le ZESpro: aree in cui favorire il mantenimento e l’apertura di attività attraverso agevolazioni fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative. Il testo prevede inoltre un Fondo dedicato e un Osservatorio nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per monitorare il fenomeno e l’efficacia degli interventi.