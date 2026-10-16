OMC Med Energy, missione in Egitto per coinvolgere la comunità energetica mediterranea

Ampliare il coinvolgimento della comunità energetica mediterranea nell’appuntamento in programma ad aprile a Ravenna, creando nuove occasioni di confronto e collaborazione tra imprese, istituzioni e professionisti. È questo l’obiettivo della partecipazione di OMC Med Energy a MOC 2026 – Mediterranean Offshore Conference & Exhibition, dal 20 al 22 ottobre, al Centro Congressi della Bibliotheca Alexandrina, ad Alessandria d’Egitto.

Una delegazione dell’organizzazione sarà presente alla manifestazione per incontrare imprese e operatori internazionali e presentare le opportunità offerte dalla prossima edizione di OMC Med Energy. La trasferta rappresenta una nuova tappa del percorso di avvicinamento alla 18ª edizione dell’evento.

Come sottolinea l’organizzazione, la partecipazione si inserisce in una collaborazione tra le manifestazioni di Ravenna e Alessandria che prosegue da oltre vent’anni. Un rapporto consolidato attraverso il confronto tra i rispettivi comitati organizzatori e l’attenzione condivisa ai principali temi che interessano il futuro dell’industria energetica, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra imprese e mercati delle diverse sponde del Mediterraneo.

Il filo conduttore di OMC Med Energy 2027 sarà “Connecting the Med: Solutions to Navigate the Energy Complexity”. Il tema pone al centro le connessioni tra i Paesi mediterranei, le infrastrutture energetiche, le tecnologie e le competenze necessarie per affrontare le trasformazioni del settore.

Durante le tre giornate di MOC 2026, il team di OMC Med Energy sarà a disposizione degli operatori interessati a partecipare all’appuntamento ravennate. Gli incontri permetteranno di approfondire le opportunità espositive, il programma della conferenza strategica e tecnico-scientifica, le possibilità di sponsorizzazione e visibilità e le iniziative dedicate al networking.