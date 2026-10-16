Ravenna, alimenti senza etichette in italiano: sequestri e sanzioni per oltre 2mila euro

Etichette soltanto in lingua straniera sugli alimenti preimballati e prodotti ortofrutticoli sfusi senza le indicazioni obbligatorie sulla provenienza. Sono le irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale in un negozio nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna (di cui non è stato fornito altro riferimento, n.d.r.), dove i controlli hanno portato al sequestro di circa cento prodotti alimentari e a sanzioni amministrative per oltre duemila euro.

L’attività è stata svolta nei giorni scorsi su disposizione del Questore, nell’ambito del coordinamento interforze per il controllo del territorio. Ai controlli hanno partecipato il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e gli agenti dell’Ufficio Polizia Commerciale della Polizia Locale di Ravenna. Le verifiche erano finalizzate ad accertare il rispetto delle norme su autorizzazioni e licenze, la tutela dei consumatori e la salvaguardia della salute pubblica, con particolare attenzione alla tracciabilità degli alimenti.

Oltre al sequestro amministrativo dei prodotti, gli agenti della Polizia Locale hanno diffidato il titolare dell’attività a esporre i prezzi della merce che, al momento del controllo, ne era sprovvista.

Nel negozio era presente anche un dipendente straniero, risultato in regola sia dal punto di vista lavorativo sia per quanto riguarda il soggiorno sul territorio nazionale.

I controlli coordinati dalla Questura di Ravenna proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è verificare il rispetto delle normative da parte degli esercizi commerciali, a tutela dei consumatori e degli operatori che lavorano nel rispetto delle regole, contrastando la concorrenza sleale. La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale viene indicata dalla Questura come un elemento essenziale per l’efficacia delle verifiche, in particolare in materia di tracciabilità ed etichettatura, considerate strumenti di prevenzione a tutela della salute pubblica.