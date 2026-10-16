Ravenna, deve scontare quasi tre anni per droga: arrestato 54enne. Denunciato anche un automobilista con patente falsa

Quasi tre anni di carcere da scontare per reati legati agli stupefacenti. È la pena che ha portato all’arresto di un 54enne ravennate, rintracciato dai Carabinieri a Marina di Ravenna. L’intervento rientra nei controlli sul territorio svolti dalla Compagnia di Ravenna tra il 15 e il 16 ottobre, durante i quali è stato denunciato anche un automobilista sorpreso con una patente contraffatta.

I militari della Stazione di Marina di Ravenna hanno rintracciato il 54enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna. L’uomo deve scontare una pena di due anni e 11 mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Un secondo intervento ha riguardato un automobilista di 54 anni, denunciato dal Nucleo operativo e radiomobile – Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Ravenna. L’uomo era stato fermato il 9 ottobre durante un controllo stradale, ma successivamente non si era presentato agli uffici dell’Arma per la notifica del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente.

Quando i militari lo hanno rintracciato, hanno scoperto che era in possesso di una patente palesemente falsificata, ottenuta alterando la data di scadenza del documento.