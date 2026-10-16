Ravenna, deve scontare quasi tre anni per droga: arrestato 54enne. Denunciato anche un automobilista con patente falsa
Quasi tre anni di carcere da scontare per reati legati agli stupefacenti. È la pena che ha portato all’arresto di un 54enne ravennate, rintracciato dai Carabinieri a Marina di Ravenna. L’intervento rientra nei controlli sul territorio svolti dalla Compagnia di Ravenna tra il 15 e il 16 ottobre, durante i quali è stato denunciato anche un automobilista sorpreso con una patente contraffatta.
I militari della Stazione di Marina di Ravenna hanno rintracciato il 54enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna. L’uomo deve scontare una pena di due anni e 11 mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.
Un secondo intervento ha riguardato un automobilista di 54 anni, denunciato dal Nucleo operativo e radiomobile – Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Ravenna. L’uomo era stato fermato il 9 ottobre durante un controllo stradale, ma successivamente non si era presentato agli uffici dell’Arma per la notifica del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente.
Quando i militari lo hanno rintracciato, hanno scoperto che era in possesso di una patente palesemente falsificata, ottenuta alterando la data di scadenza del documento.
I due episodi si inseriscono nell’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, che nelle 24 ore considerate ha impiegato 17 pattuglie. Complessivamente sono state identificate 97 persone, di cui 87 italiane e 10 straniere, e controllati 56 automezzi. La Centrale operativa ha inoltre gestito 24 richieste di intervento e sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada.