Ravenna, riapre via Marabina: sul ponte dei Fiumi Uniti scatta il senso unico alternato
Da sabato 17 ottobre, riapre al traffico il tratto di via Marabina compreso tra via Flotta Romana e via Montebello, chiuso da metà settembre per consentire la prima fase dei lavori di adeguamento del ponte sui Fiumi Uniti, eseguiti da Anas.
La riapertura arriva nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale del Comune, che aveva annunciato la chiusura fino al 16 ottobre e il successivo passaggio al senso unico alternato dal 17 ottobre, in attesa della conclusione dei lavori.
Con l’avvio della seconda fase del cantiere, la circolazione sarà quindi ripristinata, ma con alcune limitazioni che resteranno in vigore fino al termine dell’intervento, previsto per la fine di gennaio 2027. Sul tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato, sarà vietata la sosta e il limite di velocità sarà fissato a 30 chilometri orari.
Con la riapertura della strada sarà inoltre ripristinato il normale servizio del trasporto pubblico locale.