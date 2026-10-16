Ravenna, riapre via Marabina: sul ponte dei Fiumi Uniti scatta il senso unico alternato

La riapertura arriva nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale del Comune, che aveva annunciato la chiusura fino al 16 ottobre e il successivo passaggio al senso unico alternato dal 17 ottobre, in attesa della conclusione dei lavori.

Con l’avvio della seconda fase del cantiere, la circolazione sarà quindi ripristinata, ma con alcune limitazioni che resteranno in vigore fino al termine dell’intervento, previsto per la fine di gennaio 2027. Sul tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato, sarà vietata la sosta e il limite di velocità sarà fissato a 30 chilometri orari.