Ravenna-Spezia, mister Mandorlini: “Affrontiamo i più forti, ma queste sono partite da non perdere”

Il mister del Ravenna FC Andrea Mandorlini.

Il Ravenna FC si prepara alla grande sfida contro Spezia Calcio al Benelli il 18 ottobre con calcio d’inizio fissato alle ore 14,30. Uno scontro diretto ai vertici della classifica che potrebbe avere un peso importante anche sul piano psicologico. Mister Andrea Mandorlini, però, invita a mantenere i piedi per terra, sottolineando come il campionato sia ancora lungo e il risultato di domenica, per quanto significativo, non possa essere considerato decisivo.

“È una partita da non perdere. Abbiamo un’opportunità importante, così come credo ce l’abbiano loro. Indubbiamente lo Spezia ha numeri migliori dei nostri, a parte un pareggio le ha vinte tutte, però ogni partita ha una sua storia”, ha spiegato il tecnico giallorosso nella conferenza stampa prepartita.

Un concetto ribadito anche parlando dell’importanza dello scontro diretto: “Sono partite da vincere, ma la cosa più importante è non perderle, perché dopo questa mancheranno ancora quasi trenta partite. Il percorso è lungo. È chiaro che ci teniamo noi, ci tengono loro e ci tiene tutta la nostra gente”.

Per Mandorlini sarà anche una partita dal sapore particolare, considerando il suo passato sulla panchina dello Spezia, dove ha vissuto tre stagioni ricche di soddisfazioni. “Ho ricordi bellissimi, abbiamo vinto tanto e disputato un campionato senza mai perdere. Sono stati tre anni di grandi risultati e ho ancora tanti amici. Ogni volta che finisce una partita vado sempre a vedere cosa ha fatto lo Spezia. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera, forse soltanto Verona lo ha superato”.

Il tecnico ha voluto anche ricordare Andrea Tognetti, tifoso, ex dirigente e amico conosciuto durante l’esperienza ligure, scomparso recentemente. Un legame affettivo che, tuttavia, domenica lascerà inevitabilmente spazio alla competizione.

Sul valore degli avversari Mandorlini non ha dubbi: “Lo Spezia, la Reggiana e il Pescara erano in un’altra categoria lo scorso anno. Erano le squadre da battere e lo sono ancora. I loro percorsi fino a questo momento sono stati diversi, ma parliamo di società importanti che vogliono risalire in fretta”. E sulla formazione ligure aggiunge: “È una squadra imbattuta che ha vinto quasi tutte le partite. Già questo la dice lunga sulla sua qualità e sulla sua forza. Noi ce la giocheremo con i più forti e vediamo”.

Intanto, in casa Ravenna, resta qualche interrogativo sulle condizioni di alcuni giocatori. “Edoardo Soleri ha avuto un piccolo problema, Daniele Casiraghi una nottata di influenza e febbre, mentre Cristiano Bani lo abbiamo provato anche oggi e decideremo domani se sarà recuperato”, ha spiegato Mandorlini. Buone notizie, invece, per Manuel Fischnaller, tornato a disposizione e già impiegato negli ultimi minuti contro il Campobasso, mentre Edoardo Duca ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere disponibile.

La vittoria contro il Campobasso ha permesso ai giallorossi di riscattare la battuta d’arresto con la Pianese, ma secondo Mandorlini la squadra deve ancora compiere passi avanti: “Sono contento della reazione dopo quell’inciampo, però i margini di miglioramento ci sono sempre. Sia individualmente sia come squadra dobbiamo fare altri step. Siamo soltanto alla nona o decima partita”.

Infine, nessuna anticipazione sulle possibili scelte di formazione: “I dubbi ce li abbiamo sempre, ma li tengo per me. Abbiamo ancora 48 ore per valutare tutto e poi decideremo”.