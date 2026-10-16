Un’altra edizione da record per il Lugo Vintage Festival. La soddisfazione degli organizzatori e del Comune

Si è chiuso con un’altra edizione da record il Lugo Vintage Festival, che nel weekend ha riportato nel centro storico di Lugo migliaia di appassionati, curiosi e visitatori, confermandosi un appuntamento ormai irrinunciabile per chi ama il mondo del vintage.

Ma il Lugo Vintage Festival non è più soltanto un appuntamento per collezionisti e appassionati. La manifestazione si conferma come un vero e proprio festival culturale a tutto tondo, capace di trasformare il centro storico di Lugo in un grande spazio di incontro e contaminazione tra moda, musica, design, fotografia, fumetto, modernariato e cultura pop.

Tra gli appuntamenti che hanno arricchito questa edizione, particolare attenzione ha suscitato anche la mostra “Fantastico Baracca”, organizzata in collaborazione con il Museo Baracca e dedicata al fumetto e all’immaginario legato a Francesco Baracca, che ha portato a Lugo artisti di calibro internazionale, confermando la volontà del festival di ampliare continuamente i propri orizzonti e di costruire occasioni di incontro tra la cultura vintage e tutti i suoi mondi.

«Questa edizione ci restituisce un festival ancora una volta in crescita, non soltanto nei numeri ma soprattutto nella capacità di coinvolgere pubblici diversi – sottolineano gli organizzatori –. Vedere le piazze gremite, i locali pieni come mai accade durante l’anno, tanti giovani avvicinarsi al festival e persone arrivare anche da fuori Italia è la conferma che Lugo Vintage Festival è diventato qualcosa che va oltre il semplice mercato».

«Il Vintage Festival ha ribadito ancora una volta la sua centralità nel cartellone dei grandi eventi di Lugo – dichiara l’assessore alla Cultura di Lugo Gianmarco Rossato -. La grande partecipazione non è però mai scontata, anche quando un’iniziativa è consolidata. Merito degli organizzatori è quello di modificare gradualmente la formula, introducendo novità e spunti d’interesse edizione dopo edizione. Mi piace sottolineare come il pubblico giovanile abbia risposto con partecipazione anche agli eventi più squisitamente ‘cittadini’, come le visite guidate alla rocca e la mostra sui fumetti legata al centenario del museo Baracca, a riprova ulteriore che questo evento sia aperto a tutte le età e gli interessi».