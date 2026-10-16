Velox di Mezzano, bocciata la richiesta di sospensione. Fusignani: “Indispensabile per la sicurezza”

Foto d'archivio

Il velox di Mezzano, lungo la via Reale, resterà in funzione. La richiesta di sospensione dell’autovelox, avanzata attraverso una petizione sottoscritta da circa 350 cittadini, è stata respinta nel corso della commissione consiliare 8 del Comune di Ravenna, riunitasi mercoledì 14 ottobre. Si tratta dello stesso dispositivo che era stato distrutto da Fleximan e successivamente riattivato il 16 marzo scorso.

A spiegare le ragioni del mantenimento è stato il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani, intervenuto in commissione insieme al comandante della Polizia locale Andrea Giacomini. Secondo Fusignani, i dati dimostrano l’efficacia del dispositivo nel contrastare l’eccesso di velocità e migliorare la sicurezza stradale, soprattutto in un tratto che attraversa un centro abitato e si trova nelle vicinanze di un plesso scolastico.

Fusignani ha inoltre ricordato che l’installazione dell’autovelox risponde a un percorso autorizzativo che coinvolge la Prefettura, sulla base dei criteri previsti dalla normativa statale, e ha ribadito la necessità di tutelare i residenti e chi percorre quotidianamente quel tratto di strada.