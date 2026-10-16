Videosorveglianza. Oltre 50mila euro per le nuove telecamere ad alta risoluzione nell’Unione della Romagna Faentina

Sette nuove telecamere multi-ottica a Faenza, sistemi di lettura targhe potenziati a Castel Bolognese e interventi di sostituzione e ripristino anche negli altri Comuni dell’Unione. È iniziato il piano per rimettere in funzione e aggiornare la rete di videosorveglianza della Romagna Faentina, con un investimento di oltre 50mila euro destinato all’acquisto di nuove apparecchiature.

L’intervento riguarda gli apparati di ripresa e i sistemi di trasmissione dati che negli ultimi anni hanno smesso di funzionare a causa di guasti, usura degli impianti, fulmini o sbalzi di tensione. Il piano punta a recuperare la piena operatività delle telecamere compromesse e a modernizzare parte delle dotazioni tecnologiche utilizzate per il monitoraggio del territorio.

Le risorse provengono dall’avanzo di amministrazione derivante dai proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. Con lo stanziamento sono stati acquistati, tra le altre apparecchiature, sistemi per la lettura delle targhe ad alta velocità e telecamere multi-ottica ad alta risoluzione da 20 megapixel, oltre ai componenti necessari per il funzionamento degli impianti.

Gli interventi Comune per Comune

A Faenza saranno installate sette telecamere multi-ottica e due sistemi per la rilevazione delle targhe. A Castel Bolognese sono previsti quattro sistemi di lettura targhe, due apparati multi-ottica e una telecamera progettata per garantire immagini nitide anche in condizioni di illuminazione molto scarsa o quasi totale oscurità.

A Riolo Terme verranno sostituiti due sistemi di lettura targhe, mentre a Brisighella sarà rinnovata una telecamera dedicata alla rilevazione delle targhe, completa degli accessori di montaggio. A Solarolo, infine, l’intervento riguarderà il materiale utilizzato per la trasmissione dei dati degli impianti già esistenti.

Installazioni in corso

Il montaggio e la messa in funzione delle nuove apparecchiature rientrano nel contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria già attivo con la ditta incaricata. I tecnici stanno lavorando nei diversi Comuni interessati per installare le telecamere e ripristinare i collegamenti di rete.