Villanova rende omaggio a Ivano Marescotti, Fusignano balla con Eva Bloo: gli appuntamenti di InFestArci

La festa provinciale InFestArci fa tappa sabato 17 ottobre in Bassa Romagna con due iniziative a Villanova di Bagnacavallo e Fusignano. Gli appuntamenti fanno parte della rassegna promossa da Arci Comitato provinciale di Ravenna, che coinvolge circoli e associazioni del territorio con l’obiettivo di far conoscere le diverse attività della rete associativa, dalla cultura all’intrattenimento, fino al volontariato, all’ambiente e alla solidarietà.

A Villanova di Bagnacavallo, negli spazi di via della Chiesa 10, Casablanca e Accademia Baccano proporranno una serata dedicata a Ivano Marescotti, attore profondamente legato alla Romagna e protagonista di una lunga carriera tra teatro e cinema.

L’appuntamento inizierà alle 20.30 con la presentazione del gruppo di coordinamento, che coinvolge “Gli amici di Ivano”, “S’u n’foss che” e M. Rosa Bagnari. Seguiranno quattro interventi dedicati ad altrettanti aspetti della produzione artistica di Marescotti: Zora Farini e Ivana Marescotti parleranno del rapporto con il dialetto, Giuseppe Bellosi approfondirà il tema della poesia, Renata M. Molinari si concentrerà sul teatro ed Erika Leonelli ripercorrerà il suo lavoro nel cinema.

La serata offrirà così l’occasione di ricordare Marescotti attraverso i diversi linguaggi espressivi che hanno caratterizzato la sua attività, dalla valorizzazione della cultura dialettale alla recitazione teatrale e cinematografica.

A Fusignano, invece, il circolo Brainstorm di piazza Corelli 14 ospiterà alle 22 il concerto live di Eva Bloo, accompagnato dal dj set di Venera.

La giovane artista veneta ha scelto la musica elettronica come principale linguaggio espressivo fin dall’età di 15 anni. Il suo percorso creativo ha preso forma nel 2020, durante il lockdown, quando ha iniziato a realizzare le prime tracce, ponendo le basi di un’attività musicale che ha successivamente attirato l’attenzione del pubblico.

I due appuntamenti rappresentano le diverse anime della rete Arci provinciale, che attraverso InFestArci intende rafforzare la collaborazione tra circoli e associazioni e far conoscere le iniziative culturali e sociali presenti sul territorio.