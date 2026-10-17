Banche di Credito Cooperativo, in Emilia-Romagna crescono sportelli, soci e occupazione

Le Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna rafforzano la propria presenza sul territorio, puntando sull’innovazione tecnologica senza rinunciare al rapporto diretto con cittadini e imprese. È quanto emerso dal convegno annuale della Federazione BCC regionale, svoltosi sabato 17 ottobre al Grand Hotel di Rimini, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e bancario.

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2026, gli sportelli delle nove BCC aderenti alla Federazione sono saliti a 352, cinque in più rispetto all’anno precedente, distribuiti in 164 Comuni. In crescita anche il numero dei soci, oltre 157mila (+2,2%), e l’occupazione, aumentata dell’1,9% nel primo semestre. I finanziamenti a famiglie e imprese hanno raggiunto i 14,6 miliardi di euro, con un incremento del 4,5%.

Al centro dell’incontro anche le sfide della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. I gruppi bancari Iccrea e Cassa Centrale Banca hanno previsto complessivamente circa 650 milioni di euro di investimenti tecnologici nel triennio 2026-2028, accompagnati da oltre 3.100 nuovi ingressi.