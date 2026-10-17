Faenza. Lite sul treno regionale, minaccia un poliziotto e viene trovato con un taglierino di 23 centimetri: arrestato

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Faenza, dove una discussione tra un uomo e una donna a bordo di un treno regionale ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Quello che inizialmente sembrava un diverbio tra due passeggeri è sfociato in un episodio ben più movimentato, culminato con l’arresto dell’uomo, trovato in possesso di un taglierino di 23 centimetri e con diversi provvedimenti a carico della donna. I poliziotti hanno notato i due mentre stavano litigando all’interno del convoglio e, per garantire la sicurezza degli altri passeggeri, li hanno fatti scendere dal treno. Entrambi, in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuto al consumo di alcolici, sono stati accompagnati in Commissariato per gli accertamenti e le procedure di identificazione.

Gli accertamenti si sono svolti in un clima di forte tensione, con entrambi i soggetti che hanno mostrato un comportamento ostile e scarsamente collaborativo nei confronti dei poliziotti. L’uomo, in particolare, si è opposto all’identificazione, rifiutandosi di comunicare le proprie generalità e reagendo fisicamente all’intervento degli agenti, fino a rivolgere minacce a uno di loro. Nel corso della perquisizione, all’interno del suo borsello è stato rinvenuto un taglierino della lunghezza complessiva di 23 centimetri, immediatamente posto sotto sequestro. Per il cittadino italiano è quindi scattato l’arresto con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, porto di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio.

Provvedimenti anche per la donna, che si trovava in stato di manifesta ubriachezza. Durante gli accertamenti gli agenti hanno rinvenuto nella sua borsa una dose di eroina, successivamente sequestrata. La donna è stata quindi sanzionata per il possesso della sostanza stupefacente e per ubriachezza manifesta, oltre a essere denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.