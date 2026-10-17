Faenza. Modifiche alla viabilità in corso Saffi e via Cavour

Modifiche temporanee alla viabilità in corso Saffi per consentire l’esecuzione di lavori di trasloco presso l’immobile situato al civico 14. L’intervento richiederà limitazioni al traffico veicolare nella giornata di lunedì 19 ottobre, dalle ore 6 alle ore 18 o comunque fino al termine dei lavori. In particolare, in corso Saffi è istituito il divieto di transito all’altezza del civico 14, con la conseguente chiusura della strada nel tratto compreso tra l’intersezione con via Manfredi e l’intersezione con via Marco da Faenza. Verrà inoltre istituito il doppio senso di circolazione fino all’area di cantiere, riservato esclusivamente ai residenti, ai mezzi impiegati all’interno del cantiere, ai mezzi di emergenza e soccorso e ai veicoli con destinazione interna.

Nella mattinata di martedì 20 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 12, nel tratto di via Cavour tra corso Mazzini e via Santa Maria dell’Angelo sarà in vigore il divieto di transito. Per i veicoli in transito su corso Mazzini con direzione di marcia Bologna-Forlì (periferia-centro) ultima svolta possibile in via Paganelli. Chi procede lungo via Pascoli all’incrocio con corso Mazzini dovrà svoltare a sinistra oppure proseguire dritto in via Paganelli. Per i mezzi in percorrenza su corso Mazzini (centro-periferia), all’intersezione con corso Baccarini e via Cavour vi sarà l’obbligo di proseguire dritto. Per agevolare il flusso dei veicoli, nello stesso arco orario verrà sospesa la Zona a Traffico Limitato in via Pascoli e in via Castellani. Per quanto riguarda via Castellani, la sospensione della Ztl non si applicherà durante i periodi previsti per l’entrata e l’uscita degli alunni dai complessi scolastici Gulli. I veicoli diretti verso il lato centro di via Santa Maria dell’Angelo e verso via Severoli potranno utilizzare il percorso alternativo individuato lungo viale Stradone, via Cavour, via Fiera, via Pascoli e via Santa Maria dell’Angelo. La ditta esecutrice dei lavori provvederà alla posa di tutta la segnaletica necessaria, compresi i cartelli informativi da installare nelle intersezioni interessate e lungo i percorsi deviatore.