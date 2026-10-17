La Biblioteca Classense svela i suoi tesori: inaugurate le Sale Superiori dopo i lavori di restauro

La Biblioteca Classense di Ravenna restituisce alla città uno dei suoi patrimoni storico-artistici più preziosi. Sabato 17 ottobre sono state inaugurate le Sale Superiori, tornate accessibili dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione del valore di circa un milione di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR. I lavori hanno consentito il recupero degli ambienti monumentali settecenteschi, caratterizzati da decorazioni rococò, scaffalature lignee e preziose raccolte librarie, portando anche alla riscoperta di un affresco precedentemente nascosto. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Alessandro Barattoni, l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia, la presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna Patrizia Ravagli e la direttrice della biblioteca Silvia Masi.

Grande l’interesse del pubblico per le visite guidate gratuite, andate esaurite, tanto che sono già state annunciate nuove occasioni per ammirare gli spazi restaurati.